Madre que derrotó a isapre: No podemos conformarnos con judicializar

La abogada María Pilar Iturrieta, que logró un triunfo en la Corte Suprema luego que las isapres rechazaran afiliarla por una patología de su hija, sostuvo en Cooperativa que esta decisión puede sentar un precedente a nivel judicial, aunque se debe avanzar en una reforma al sistema.

En conversación con Lo que Queda del Día, la profesional relató que "he querido ser bien cuidadosa, porque la patología con la que nació mi hija es una patología -fisura labiopalatina unilateral- que está cubierta por el sistema público de salud a través del AUGE, y por lo tanto, uno puede en el sistema público acceder a prestaciones con costo cero o con costos mucho más bajo que lo normal para este tipo de tratamientos, que son bastante complejos o de largo plazo".

"Decidí atender a mi hija con un especialista que no está adscrito al sistema público de salud, sino que al sistema privado", razón por la que acudió a una isapre, precisó.

La abogada destacó que "lo particular que tiene este caso y el último fallo de la Corte Suprema es que se refiere a la libertad para contratar, porque en general todas las otras resoluciones que habían sido favorables para los particulares versus las isapres se referían a la libertad de estipulación, es decir, cuando la persona ya lograba suscribir un contrato de salud".

"Precedente relevante"

"Hablando como abogado, yo sí creo que es un precedente relevante, que puede replicarse en otros casos, pero considero que no podemos nosotros descansar solo en la judicialización, porque en lo particular yo tuve la fortuna de tener la formación y de poder representarme a mí misma y no tener que incurrir en el gasto de lo que significa la contratación de un abogado", sostuvo.

Iturrieta aseveró que "no podemos conformarnos solo con la judicialización y pensar que es la alternativa. Sí es una vía, pero tiene que ser un impulso, un fundamento que motive la necesidad de una reforma legal de manera urgente".

Además, indicó que "una parte de este proceso fue la obtención de un fallo favorable y ahora viene materializar, lograr la ejecución de ese fallo (...) Consalud, por ser la última isapre a la que acudí, está obligada a afiliarme a mí y a mi hija".

"Yo sigo hasta el momento en Fonasa y ahora tengo que entrar a tener una conversación formal con la isapre y analizar también los planes de salud que ellos puedan ofrecerme", dijo.