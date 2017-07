Ministra: Los plazos no hacen posible una reforma al sistema de isapres

La ministra de Salud, Carmen Castillo, señaló que "los plazos" hacen imposible que durante el actual Gobierno se presente una reforma a la Ley de Isapres, por lo que será tarea de la siguiente administración introducir mejoras al sistema privado.

"No es posible en este momento, considerando todos los plazos, pero está elaborada una gran estructura para poder -ojalá- aportar a la salud pública y también a la salud privada", dijo Castillo.

"La reforma de salud que nosotros hemos estado considerando -que pudiera ser una alternativa para el próximo Gobierno- debiera de trabajar este proyecto de ley", planteó la ministra.

Formulación de cargos a isapres

Durante las últimas horas se conoció que la Superintendencia del ramo decidió formular cargos a las isapres Banmédica, Cruz Blanca y Masvida por "integración vertical" y un posible incumplimiento de la norma que prohíbe la dualidad de funciones.

Sobre este asunto, la ministra explicó que la formulación de cargos es "una facultad que tiene la Superintendencia de Salud, por lo tanto, ejerciendo estas facultades ha efectuado toda esta denuncia hacia las instituciones, a tres isapres para que regularicen situaciones de duplicidad de cargos, de integración vertical, que son elementos que llaman la atención y tienen que regularizarse".

En tanto, el ex superintendente Manuel Inostroza descartó que la denuncia sea por "integración vertical", ya que "no apunta, porque no es parte de esta fiscalización o de otra, de si esta relación de doble rol ha generado un perjuicio o no en contra de los afiliados".

"Aquí hay que recordar que hasta ahora la Fiscalía Nacional Económica y la Superintendencia también en otras ocasiones han hecho estudios que no han permitido demostrar fehacientemente que el hecho de que existan holdings con o sin esta situación esté generando un perjuicio a los afiliados", agregó.

A su vez, el abogado especialista en temas de salud Pedro Barría afirmó que "tiene un rango amplio la Superintendencia para proceder, adoptar sanciones o puede hacer incluso amonestaciones, recomendaciones, multas en dinero, etcétera. También puede ser que la Superintendencia resuelva encontrar que hay infracciones a la libre competencia y denunciar el hecho ante el Tribunal de la Libre Competencia".

Mañalich: La reforma es una necesidad

Para el ex ministro de la administración Sebastián Piñera, Jaime Mañalich, la decisión del órgano regulador "abre de nuevo la discusión de la tremenda necesidad de generar un marco legislativo diferente al que tenemos para el sistema asegurador privado".

Mañalich espera que dicha reforma "le dé transparencia, le dé equidad (al sistema), permita la transferencia, termine la preexistencia y, eventualmente, no permita que ocurran potenciales conflictos de interés".