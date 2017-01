Las crecientes patologías que sufren los chilenos por el uso de smartphones

Trastornos del sueño, lesiones en los pulgares, hombros, cuello y muñecas son las nuevas patologías físicas y sicológicas que perjudican en forma creciente a los usuarios de dispositivos electrónicos como los smartphones y las tablets.

Los expertos hablan de un cambio cultural donde la dependencia a la conexión constante es considerada una enfermedad que produce tanto o más daños que las drogas.

Según un estudio de la U. Bernardo O'Higgins, tres de cada 10 chilenos miran más de 80 veces el celular al día.

El sicólogo Rodrigo Pereira, de la mencionada casa de estudios, explicó que son tres las patologías en la conducta de las personas.

Por un lado está la nomofobia, que es el miedo de perder el celular o revisar los bolsillos para comprobar que esté ahí. En segundo lugar está la móvilfilia, que es la mirada recurrente al teléfono; y en tercer lugar está el sleep-texting, que es una patología de alteración del sueño donde los usuarios duermen con el celular a menos de un metro de distancia y en ocasiones escriben un texto sin darse cuenta.

Pereira sostuvo que la ciberdependencia corresponde a un mal uso de los aparatos tecnológicos, lo que podría llevar a enfermedades más grave.

"Hoy día estamos viendo en la ciberdependencia en Chile que hay un exceso de uso y de mal uso del teléfono, porque lo estamos ocupando quizá no muchas veces para poder trabajar o poder interactuar, sino que por muchas horas en el día netamente por ocio y eso también en el mundo laboral productivo baja la productividad", dijo el sicólogo.

En la misma línea, Daniel Halpern, periodista e investigador de la Facultad de Comunicaciones de la U. Católica, considera que debe existir una mejoría en la educación digital.

"Las políticas tienen que desarrollarse hacia entregar una mejor educación digital que nosotros llamamos la 'alfabetización digital', la convivencia digital, donde en la tecnología se destacan los aspectos positivos a través de la educación", sostuvo.

Para los expertos la solución no está dicha, no obstante una de ellas puede ser la creación de políticas públicas que regulen el uso y abuso de los equipos que utilizan menores de edad y quienes no nacieron en la denominada "era digital".