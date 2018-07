Minsal: Más de 28 mil pacientes de las listas de espera no GES fueron operados

El Ministerio de Salud realizó un positivo balance de la gestión efectuada para reducir las listas de espera quirúrgica no incluidas entre las garantías explícitas en salud (GES), ya que 28.381 pacientes fueron operados.

La meta del Gobierno es reducir en 25 por ciento la nómina de pacientes en este listado, que al 31 de diciembre de 2017 llegaba a un total de 285.625 personas, es decir, alrededor de 71.400 pacientes.

El Minsal anunció que desde marzo a la fecha ya se concretaron más de 43.461 egresos, lo que corresponde a un 15,2 por ciento del total de la lista de espera no GES y de los egresos registrados, un 65,3 por ciento corresponde a cirugías efectivas, es decir, las 28.381 operaciones.

Los cerca de 15 mil casos restantes corresponden a quienes buscaron soluciones en el sistema privado, quienes finalmente no requirieron una intervención e incluso quienes fallecieron durante la espera, como le ocurrió 428 pacientes.

Valoró los resultados la subsecretaria de Redes Asistenciales, Gloria Burgos.

"Hemos logrado, y eso nos tiene muy contentos, frenar el aumento de la lista de espera versus el aumento de la resolución. Y por lo tanto, en este momento, la velocidad de resolución está siendo mayor que la velocidad de aumento de la gente en espera", dijo la autoridad.

En cuanto a esto último, en junio pasado la cifra de ingresos a la lista de espera quirúrgica no GES fue de 8.936 personas, mientras que la de egresos fue de 10.778. En total, a la fecha, la lista llega a poco más 272.800 pacientes.

Diputado Castro: Lista de espera total llega a dos millones de personas

Para el diputado Juan Luis Castro (PS), presidente de la comisión de Salud de la Cámara, la disminución de la lista quirúrgica no GES es positiva, pero es necesario revisar la cifra completa de chilenos en lista de espera.

"El universo total de pacientes en lista de espera en Chile es de dos millones de personas, tanto en cirugías como en especialidades médicas, incluido AUGE, no AUGE, por lo tanto no nos dejemos guiar por cuentas alegres sin considerar el universo completo y no una parte o un fragmento respecto de algún año en específico, porque el acumulativo es lo que importa", dijo el diputado.

"La autoridad tiene que ser muy exacta y precisa, valorando su esfuerzo, pero también en el universo completo de pacientes que están esperando, que son dos millones de chilenos", añadió Castro.

Desde el Ministerio de Salud comentaron que esperan cumplir con la cifra de 71.400 egresados en los próximos meses y que se buscarán las estrategias de resolución aplicada, con medidas como la extensión horaria en la atención incluidos los fines de semana para que sea permanente.