Padres sacaron a hijo de 10 años de quimioterapia para tratarse con Dr. Soto

"Tampoco quería seguir con quimioterapia, no quiere seguir con eso", dijo la madre sobre su hijo.

Polémica ha causado la decisión de los padres de un niño de 10 años con cáncer, oriundo de Ovalle, quienes optaron por sacarlo de quimioterapia para tratarlo con medicina alternativa, la que será administrada bajo la supervisión y tratamiento del doctor y ex panelista del matinal "Bienvenidos" Ricardo Soto.

"En el Hospital Roberto del Río, a Martín le encontraron por segunda vez células cancerígenas en la médula. El hospital no me dio más chance de seguir con el Martín ahí, nosotros tampoco queríamos más quimioterapia porque al final dañan más de lo que salvan. Hay muchos niños que en vez de estar bien en oncología, se están muriendo. No voy a dejar que mi hijo siga con lo mismo y tengo que optar por otra opción", dijo la madre Fabiola Arenas al diario El Día.

"Entonces tuvimos que ver la segunda opción de llevarlo a la medicina alternativa natural consciente, Martín ahora se atiende con el doctor Ricardo Soto. Como es particular, obviamente me cobran 60 mil pesos cada consulta, más todas las terapias que Martín se tiene que hacer aparte, se está haciendo reiki, bioenergética", continuó la mujer, quien además paga de 30 mil a 40 mil pesos por el resto de los tratamientos.

Sobre la situación de su hijo, que combate con la enfermedad desde el 2010, Arenas afirmó que "él está consciente de todo. Está de muy buen ánimo, tuvimos una buena respuesta por parte él porque tampoco quería seguir con quimioterapia, no quiere seguir con eso. Ahora le estamos dando alimentación alcalina, todos los alimentos verdes, además de los medicamentos naturales que él está tomando".

Cabe recordar que Soto fue sacado de la pantalla de Canal 13 luego de que recomendara el consumo del MMS (Solución Mineral Milagrosa), que -según él- desintoxicaría selectivamente el cuerpo humano, además de dar a conocer los sitios de Internet en que se podía adquirir.

Las autoridades de salud hicieron un llamado a no consumir el producto por tratarse de una solución utilizada como desinfectante industrial y la recomendación le valió al canal más de 130 denuncias de los espectadores al CNTV.