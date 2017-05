Peak de enfermedades respiratorias será en dos semanas

En dos semanas más se espera que se alcance el peak de enfermedades respiratorias de este invierno, por lo que autoridades llamaron a tomar las medidas de prevención.

Actualmente, en promedio se atienden 110 mil consultas por semana por el virus sincicial, que afecta principalmente a menores de un año

Al respecto, la subsecretaria de Redes Asistenciales, Gisela Alarcón, precisó que "tenemos una circulación viral cercana al 25 por ciento. El virus que está circulando con mayor frecuencia hoy día en el país es el virus respiratorio sincicial, el que afecta a los pequeños, a los menores de un año sobre todo con mayor gravedad".

Es por esto que Rebeca Paiva, jefa del servicio de pediatría del Hospital Exequiel González Cortés, recomendó "mantenerlos bien nutridos, que no tengan cambios de temperaturas importantes, no exceso de abrigo, no ir a urgencias por causas que pueden ser solucionadas en la casa".

"Cuando el niño deja de comer, está muy decaído o cuando la fiebre no la puede bajar, cuando tiene dificultad respiratoria y quejido, ir al servicio de urgencia más cercano", enfatizó.

Por su parte, Izkia Siches, presidenta del Colegio Médico de Santiago, advirtió que "vamos a ver mayor circulación de los virus respiratorios y lo más probable es que también mayores casos":

"Ojalá que las medias preventivas que difundimos todos los años sean seguidas por la población, entre ellas, la vacunación", añadió.

Para alcanzar un mayor número de inmunizados contra la influenza, el Ministerio de Salud continúa con la campaña de vacunación, la cual se extenderá hasta que se logre el 90 por ciento de la cobertura.

Según cifras del Minsal, entre 400 y 500 muertes ocurren anualmente por influenza, principalmente mayores de 65 años.