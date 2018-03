Pese a disculpas, Colegio Médico pide la salida de futuro subsecretario

Toso envió una carta con disculpas a Siches, pero afirmó no haber tenido ocasión de defenderse. La orden niega esta versión.

El Colegio Médico pidió al futuro Gobierno de Sebastián Piñera que revoque la designación del Juan Manuel Toso como subsecretario de Redes Asistenciales a contar del 11 de marzo próximo.

El nombre del profesional generó polémica desde el día mismo de su anuncio, al recordarse que en 2016 recibió una sanción ética del gremio debido a una beca que recibió su hija (también médico) en el Hospital El Pino mientras él se desempeñaba como director del Servicio Metropolitano Sur, del que depende el centro asistencial; todo esto durante la primera administración Piñera.

Juan Manuel Toso le envió una carta a la presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, donde ofreció "disculpas públicas por no haber actuado con la debida rigurosidad", conceptos sobre los que insistió este jueves en una conversación con periodistas, donde dijo sentirse afectado "en el aspecto humano" y "arrepentido de haber sido poco riguroso".

"Yo creo que en la vida todos nos podemos equivocar, pero las condenas a muerte no existen, y las permanentes, para toda la vida, no existen (tampoco)", añadió Toso, que expresó deseos de "superar el impasse". También subrayó: "Yo no le di la beca a mi hija".

Toso alega que no tuvo oportunidad de defenderse, pero el Colegio Médico lo desmiente.

La autoridad designada alegó, en todo caso, que no tuvo oportunidad de defenderse debidamente en el proceso que le siguió el Tribunal de Ética, que terminó en una censura por escrito y con publicidad (ver archivo adjunto). Señaló que las notificaciones nunca le llegaron, y de ahí que –como consta- no concurrió a las citaciones ni apeló cuando fue castigado.

Llamado "a reflexionar"

Esta versión es desmentida por Izkia Siches, quien cuenta que a Toso se lo citó en dos oportunidades antes de que se aplicara la sanción, y esto se hizo mediante correo certificado. Por lo demás, la causa fue pública.

En una sesión realizada el miércoles la mesa directiva nacional del Colegio Médico evaluó la designación de Toso y concluyó "de forma unánime" que el proceso desarrollado por el Tribunal de Ética "cumplió con todos los requisitos que su normativa regula, alcanzando los estándares que garantizan un debido proceso y brindando todas las oportunidades de apelación que este tipo de instancias permite".

Declaración Pública de Mesa Directiva Nacional por designación del futuro subsecretario de Redes Asistenciales https://t.co/ZY0AuCLKlc — Colmed Chile (@colmedchile) 1 de marzo de 2018

En consecuencia, "rechazamos la señal que se entrega a nuestro colegio, a las sociedades científicas, a los trabajadores de la salud y al país con este nombramiento. Hacemos un llamado sincero a las autoridades electas a reflexionar sobre ella", dijo la mesa en una declaración, donde se emplazó al próximo Gobierno a trabajar sobre "los más elevados estándares éticos y la transparencia que el ejercicio público requiere".

"Debería dar un paso al costado"

En conversación con Cooperativa Izkia Siches dijo que la carta de disculpas de Toso "es una buena señal, independiente de lo que ocurra con su nombramiento"; pero, sin perjuicio de ello, lo correcto es que no asuma.

"El tema de fondo es lo que a nosotros nos preocupa. Esto no es en contra del doctor. El problema es la señal que da el Gobierno frente a algo que, a todas luces, es cuestionable. Yo creo que él, más que explicarlo, debería dar un paso al costado", afirmó Siches.

"De lo que estamos hablando es que se está nombrando a alguien que tuvo acciones relacionadas con nepotismo y corrupción, y que va a tener un cargo que, finalmente, es como un premio: un cargo de mayor responsabilidad", subrayó la dirigente gremial, que contó que ayer se reunió con el futuro ministro de Salud, Emilio Santelices, y en la cita el tema de Toso fue "prioritario".

El ministro de Salud designado, Emilio Santelices, defiende a su futuro subalterno. (Foto: ATON)

Santelices alaba "nobleza" de las disculpas

El aludido Santelices defendió hoy nuevamente al futuro subsecretario y señaló que las excusas que ha ofrecido son una muestra de su "nobleza".

"Cuando tenemos actos donde nosotros hacemos presente que las cosas pudieran haberse hecho mejor, solamente hablan de la nobleza de quienes generan esos actos, y uno esperaría que también esa nobleza fuera lo que pudiera inspirar (a los otros)", dijo Santelices, que relativizó la importancia de los reclamos del Colegio Médico y otras agrupaciones.

"Es el espíritu por el cual nosotros queremos seguir trabajando en estos próximos años. Estamos en presencia de un desafío que es superior a cualquier situación de desencuentro que se pueda producir entre organizaciones", señaló quien, a contar de 10 días más, será el sucesor de Carmen Castillo.