Primera aparición de la fragata portuguesa se registró en playa de Cartagena

De encontrarse una presencia importante de esta medusa no se descarta el cierre de algunos balnearios.

En el balneario de Cartagena, Región de Valparaíso, se registró la primera aparición de la temporada de la fragata portuguesa, al encontrarse un solo ejemplar que encendió las alertas de las autoridades de salud, ya que siempre aparece en grupos.

La seremi de Salud de Valparaíso, María Graciela Astudillo, explicó que "nosotros estamos coordinados, tanto con la Armada como con otras entidades públicas y privadas, para poder estar alerta".

"La principal recomendación es estar alerta y en el caso de avistar fragata portuguesa en nuestras costas dar aviso de inmediato o a la Municipalidad o a la autoridad sanitaria o a incluso a la autoridad marítima, porque entre todos estamos coordinados para poder tomar las acciones que correspondan", añadió la seremi.

Astudillo apuntó que "en el caso de ser necesario vamos a tomar todas las precauciones para que la gente disfrute de un verano tranquilo en nuestra región. Lo más importante si usted ha visto una fragata portuguesa, no la toque, dé aviso de inmediato, no la manipule, no entre en contacto con ella, porque de verdad que puede ser una picadura importante y peligrosa".

De acuerdo a lo expresado por la autoridad sanitaria, de encontrarse una presencia importante de esta medusa no se descarta el cierre de algunos balnearios.