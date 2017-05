Seremi de Salud decretó prohibición de funcionamiento de local de tatuajes en Providencia

La Seremi Metropolitana de Salud fiscalizó locales de tatuajes principalmente en la comuna de Providencia, lo que finalizó con un recinto con prohibición de funcionamiento.

El operativo realizado este viernes tenía como objetivo inspeccionar las condiciones sanitarias de estos establecimientos, llegando a los locales Shangri-La y Debaser.

Este último, ubicado en calle Seminario, no cumplía con las medidas correspondientes tras la inspección de la autoridad sanitaria, por lo que se le prohibió el funcionamiento.

Entre las fallas están en que no tenía lavamanos para la correcta higiene en los procedimientos, no tenía manuales sanitarios y hasta tenían tintas vencidas.

"No cuenta con lavamanos en cada uno de los gabinetes, es indispensable contar con lavamanos. Las tintas están vencidas y están a la vista. No tienen los manuales de procedimientos, no están a la vista o no son conocidos. El que tenga las tintas vencidas significa que sus características químicas se han deteriorado, por lo tanto pueden estar infectadas, pueden estar contaminadas", detalló el seremi Carlos Aranda.

Añadió que "igual que cualquier medicamento, cualquier producto, tiene una fecha de vencimiento, después se desnaturaliza el producto y existe el riesgo de contaminación, de producir alergia o de producir algún tipo de intoxicación en el local".

La autoridad sanitaria indicó que el riesgo de someterse a un tatuaje en un lugar donde no se cumplan las medidas de higiene puede ocasionar heridas en la piel y reacciones alérgicas y, además, se puede contraer virus o bacterias que desencadenen una infección o una enfermedad como Hepatitis B o VIH.

Para los tatuajes, la tinta debe venir en su recipiente original y con certificación del Instituto de Salud Pública (ISP). El permiso para funcionar de estos locales los entrega la Municipalidad respectiva y si bien no requieren una autorización sanitaria, la Seremi de Salud es la que se encarga de realizar la certificación.