Contralor por pérdida de 38 trasplantes: Nos achacan algo que no nos corresponde

El contralor general de la República, Jorge Bermúdez, explicó este miércoles en el Congreso que debido a un vacío en la Ley de Donante Universal no se han podido realizar este año 38 trasplantes desde 15 donantes efectivos, cifras que fueron admitidas por el Ministerio de Salud.

Esto en circunstancias de que el Minsal atribuyó el problema a un dictamen de Contraloría.

Según el jefe del organismo fiscalizador, la situación sólo puede resolver con una nueva modificación a la ley.

"Nos están achacando a nosotros una responsabilidad que no nos corresponde, porque efectivamente los trasplantes no se pueden hacer respecto de personas que han ido a la notaría a decir que no son donantes, pero también de que, por otra forma, han declarado de que no son donantes, por ejemplo, cuando renovaron su documentación", explicó Bermúdez.

El contralor añadió que "aquí lo que ocurrió fue un cambio normativo, pero no dijo nada la ley respecto de las personas que, por el sistema antiguo, ya habían dicho que no eran donantes. Esa persona hizo una declaración válida y lo que nosotros hemos entendido en que esa declaración, que es válida, está vigente".

"Si el legislador hubiera dicho 'mire, y se entenderá que quedan sin efecto toda otra declaración en este sentido', no habría ningún problema. Entonces, acá hay un problema de falta de omisión legislativa", recalcó.

Bermúdez estuvo este miércoles en la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados invitado a exponer sobre los pagos recibidos por oficiales de las Fuerzas Armadas y de Orden, así como de la PDI, a través de sus mutualidades.

Además, fue consultado por la prensa por la designación de Juan Benavides como presidente de Codelco, señalando que aún no llega el decreto de nombramiento a la Contraloría.

Mientras que sobre el viaje del ministro de Hacienda, Felipe Larraín, a Harvard, admitió que aún no ha podido la respuesta del secretario de Estado a la presentación realizada por parlamentarios opositores respecto de la utilización de fondos públicos.