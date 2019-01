Senado vota proyecto que busca que quienes se declaren no donantes ratifiquen su decisión ante notario

El Senado votará este miércoles una reforma a la Ley de Donante Universal que busca que aquellos que se declararon no donantes deban ratificar su decisión ante notario.

El proyecto buscará que las cuatro millones de personas que se declararon no donantes de órganos deban reafirmar a través de un documento oficial esa voluntad expresada al momento de sacar cédula de identidad en el Registro Civil o licencia de conducir.

Según el senador Guido Girardi (PPD), presidente de la Comisión de Salud de la Cámara Alta, la decisión requiere más reflexión y por eso algunos se niegan en primera instancia: "El problema es que si tú vas al Registro Civil y tenemos que esperar cuando le toque sacar la cédula de identidad y le vuelven a preguntar en un trámite para cual no estaba preparado, lo más probable es que como es un proceso nuevo, no meditado, no reflexivo, no discutido, va a volver a decir que no. En la primera etapa de la ley, cuatro millones de personas dijeron que no y en cambio desde que se estableció la obligación de ir a la notaría solo 13 mil personas dijeron que no en cinco años".

El proyecto establece un plazo de seis meses para acudir a la notaría.

Esta tarde el proyecto se votará en el Senado y contará con discusión inmediata y podría ser despachada en seis días, según lo informado por el ministro Secretario General de la Presidencia, Gonzalo Blumel, a través de Twitter.

Hoy tendremos varias leyes importantes en el Congreso, cómo Cotización Trabaj. Independientes y nuevo Consejo Fiscal Autónomo.



Pero lejos lo + urgente es la reforma a Ley de Transplantes, se ve hoy en el Senado...le pondremos Discusión Inmediata, pq no puede seguir esperando! — Gonzalo Blumel (@gblumel) 2 de enero de 2019

La discusión se reactivó tras la muerte de Joaquín Adasme, menor de nueve años que era prioridad nacional para trasplante de hígado y quien falleció el martes 1 de enero. Y en cifras globales durante 2018 hubo 216 donantes y 342 donaciones, cifras por debajo de las que se registraron en 2017.