Adulto mayor es primera víctima de influenza A-H3N2 en Iquique durante 2018

Un varón de 61 años es el primer caso confirmado de influenza tipo A-H3N2 en Iquique en lo que va del 2018, según informó la enfermera asesora del Departamento de Salud Municipal de Iquique, Pamela Fernández.

El caso, "fue tratado de forma oportuna y por suerte no tuvo mayores complicaciones", aseguró Fernández.

El hombre afectado "no se vacunaba desde hace tres años en contra de este virus", y fue en este punto donde la seremi (s) de salud, Dolores Romero, recordó que "la vacunación comenzó en una primera etapa con la inoculación a los mayores de 65 años. La campaña se extenderá dos meses como mínimo en donde debemos vacunar a 120.000 personas en la región. De ellos 28.000 son adultos mayores y son el grupo que más nos cuesta que se vacunen".

La importancia de que ese grupo etáreo sea vacunado y acuda de forma gratuita hasta los CESFAM de la región es porque "son los más expuestos. Al no tener un buen sistema de defensa y patologías de riesgo, al contraer la influenza, éstas (patologías) se pueden agravar. Si bien la vacuna no evita la enfermedad, ayuda a que no complique el estado de salud", afirmó Romero.