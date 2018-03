Turistas y trabajadores no se pudieron vacunar contra la fiebre amarilla en Concepción

Se esperaba que este mediodía 120 dosis de la vacuna contra la fiebre amarilla llegaran a Concepción para inocular a personas que esperan por una para viajar a distintos lugares del mundo, principalmente a Brasil, donde es requisito si es que van a poblados de la selva amazónica y está presente el mosquito.

Eso no ocurrió y causó la molestia de a lo menos 350 personas que se agolparon en la entrada del vacunatorio privado Kiñewen. "Nosotros vamos a Sudáfrica y es un requisito para poder viajar. Nos dijeron que llegaría temprano pero después tipo 11:00 o 12:00 horas", indicó Pablo Lobos, quien junto a su pareja llegó a las 0:00 horas.

Antes que ellos habían cerca de 15 personas que llegaron cerca de las 21:00 horas del lunes. "La información no ha sido clara porque he escuchado comentarios que van desde 50 dosis que era lo que supimos ayer, hoy dicen 200 y luego 120. Ahora voy a esperar para tener mayor información. Tengo que viajar a Brasil por trabajo y no estoy dispuesto a correr el riesgo", indicó Victor Sepúlveda, quien viajó desde Los Ángeles a Concepción debido a que en su ciudad no hay centros habilitados.

La explicación de Kiñewen

Desde el vacunatorio privado lamentaron lo sucedido ya que ellos convocaron a las personas vía correo electrónico y ante la demanda triplicaron el número de enfermeras para dar una atención más rápida.

"Ayer la empresa que distribuye las vacunas, nos comunicó que se despachaban a regiones ayer mismo y a nosotros nos llegaba un lote grande de la totalidad que solicitamos para martes y miércoles, sin embargo al mediodía me llaman por teléfono para informarme que el distribuidor logístico había tomado la decisión de entregar solo en Santiago y no a regiones", dijo el administrador del vacunatorio Kiñewen Humberto Broitman.

Como medida preventiva, y al tener la confirmación de que este miércoles sí llegarán las dosis, las primeras 120 personas que asistieron durante la jornada de lunes y martes aseguraron la vacuna con un prepago. "Se pueden vacunar alrededor de 20 personas por hora", apunto el doctor del centro Rodrigo Zenteno.

Todos quienes alcanzaron del número 121 en adelante deberán volver recién el jueves para consultar la disponibilidad.