Anuncio de los gobernadores de Sebastián Piñera será inminente

El presidente electo, Sebastián Piñera, prepara para esta semana el anuncio de sus gobernardores que, según dijo la timonel de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, se conocerá entre lunes y martes.

Van Rysselberghe manifestó que "el tema de los gobernadores está bastante avanzado. Supongo que mañana (lunes) o a más tardar el martes van a ser anunciados los gobernadores y ya se está trabajando en quiénes van a ser los seremis a nivel nacional y los directores nacionales de servicios".

Por su parte, el secretario general de RN, Mario Desbordes, sostuvo que "nos interesa que sea la mejor gente y que, sobre todo, que tenga capacidades para el cargo, con el perfil adecuado y que tenga experiencia".

"No queremos que se repitan los mismos errores, que no tengan idea de lo que es el aparato público, que al mismo tiempo no tenga ningún compromiso con el programa de Gobierno. Es importante porque tiene que haber un compromiso institucional hacia adelante, tiene que haber un compromiso de corazón con lo que estamos empeñados en hacer", añadió.

UDI dispuesta a buscar alianzas con otros sectores

Proyectando lo que será la labor de Chile Vamos desde el 11 de marzo, cuando vuelvan a ser oficialismo, la senadora manifestó deberán "hacer un trabajo bastante minucioso no solo con parlamentarios de Gobierno sino que también que buscar alianzas con otros sectores".

"Hay que recordar que nosotros no tenemos mayoría en el Parlamento y vamos a tener que buscar alianzas con gente que busquen el bien común del país", agregó.

En esa línea, Desbordes manifestó que "vamos a tener una oposición dura probablemente, una izquierda cada vez más radicalizada, por lo que tenemos que construir una unidad en torno a un proyecto colectivo que tiene que ser muy potente".