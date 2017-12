Cecilia Pérez asegura que buscarán "acuerdos nacionales" incluso con el Frente Amplio

Aquellos que crean que movilizando no van a dar gobernabilidad, van a tener el rechazo de los chilenos

Justo a una semana del triunfo electoral de Sebastián Piñera, su ex ministra Cecilia Pérez resaltó que el segundo mandato de Chile Vamos estará enfocado en los "acuerdos nacionales" asegurando que están "preparados" en caso de que las manifestaciones sociales se intensifiquen.

En conversación con La Tercera, Pérez afirmó que "estamos abiertos a poder trabajar y acordar con todos los que sientan que el espíritu de unidad, de reivindicar el diálogo, es importante para el Chile republicano".

"Nuestro Gobierno va a buscar acuerdos nacionales, con amplias mayorías, no perdiendo nunca de vista que quien dirige este barco se llama Sebastián Piñera", agregó.

Así, al ser consultada sobre el escenario que enfrentará en el Congreso el próximo Goibierno, sin mayoría, Cecilia Pérez planteó que "lo veo como una gran oportunidad de buscar acuerdos nacionales".

"Cuando uno tiene una mayoría absoluta y no necesita de los demás comete equivocaciones, porque la lectura que se hace del país es una lectura errada. Y es lo que nosotros sufrimos como oposición durante estos cuatro años... No está la idea de construir acuerdos con votos aislados de uno u otro sector, sino de alcanzarlos de forma más amplia e institucional", aseguró una de las personas más cercanas al Presidente electo Sebastián Piñera.

Respecto al rol del Frente Amplio, la ex ministra sostuvo que "tenemos una mirada de país, sin duda, distinta al Frente Amplio... Lo hermoso del ejercicio democrático es que a través del diálogo podamos ir logrando acuerdos con el Frente Amplio".

Respecto a eventuales manifestaciones durante la próxima administración, Pérez recordó que "en el Gobierno pasado enfrentamos las mayores movilizaciones desde el retorno a la democracia".

"Aquellos que crean que movilizando no van a dar gobernabilidad, van a tener el rechazo de los chilenos. Uno siempre está preparado para todos los escenarios, pero ese no es el punto: el punto es a quién van a castigar a los chilenos", sostuvo.

Y añadió: "Yo te doy firmado que van a ser aquellos que salgan a la calle con el solo sentido de no darle gobernabilidad al Presidente Piñera. Primero, porque no lo van a lograr, y segundo, porque van a tener una condena desde la ciudadanía, no desde la política".

"No se avanza desde el conflicto"

Pérez destacó los gestos desde la oposición tras la derrota en el balotaje, destacando el saludo de Alejandro Guillier a Sebastián Piñera en su propio ocmando, el encuentro con la Presidenta Michelle Bachelet, la visita de Ricardo Lagos y las reuniones con el actual gabinete. A su juico todo ello "es parte de lo que uno quiere para Chile. El respeto de la oposición representa lo que Chile dijo en las urnas: no se avanza desde el conflicto".

En esa línea sostuvo que su sector debe "tener un respeto silencioso por los procesos internos de los partidos de la Nueva Mayoría" y que "lo que uno espera de una oposición política a nuestro gobierno, a partir del 11 de marzo, es poder entendernos buscando grandes mayorías".

Asimismo, sobre el rol de Michelle Bachelet en la última etapa de las elecciones, Pérez manifestó que "o que corresponde no es juzgar a la Presidenta hoy día, no corresponde evaluarla en su capital político o si fue una derrota electoral o programática, como han señalado algunos de su propio sector político. Lo que corresponde es respaldar a la Presidenta Bachelet para que termine su mandato".

A juicio de la ex ministra, "Sebastián Piñera ganó contundentemente, tuvo un respaldo democrático que es histórico desde la vuelta a la democracia. ¿Por qué ganó? Porque supo leer bien a la sociedad chilena".

"Mientras -agregó- en la vereda del frente no se ponían de acuerdo y atrasaban los gestos de unidad, inmediatamente los liderazgos de nuestro sector se pusieron detrás de Sebastián Piñera en la segunda vuelta, porque mientras ellos peleaban si tenían que irse más al centro o la izquierda, nosotros estábamos en la calle".

"En ese sentido, el trabajo responsable de José Antonio Kast, de Felipe y de Manuel José Ossandón nosotros lo valoramos y agradecemos", afirmó..

"Yo soy una convencida de que, en ambos casos -triunfo y derrota- el primer responsable siempre va a ser el candidato. Por lo tanto, muchos aportaron, pero el que generó la diferencia y es el gran ganador de esta elección es Sebastián Piñera", remarcó.

"Estamos mejor preparados"

De cara a enfrentar el segundo Gobierno de Piñera, Cecilia Pérez aseguró que "he visto el trabajo de más de un año que se ha hecho para estar mejor preparados en este segundo gobierno. Hoy día el Presidente lo señalaba: estamos mejor preparados, tenemos mejores equipos y tenemos un gran programa de Gobierno".

"Los errores están asumidos, son parte del pasado. Esta es una etapa distinta, que se va a enfrentar con todo el cariño y el compromiso, tratando por el sello de que haya una segunda transición, y la segunda transición es que haya una meta unitaria, una meta de todos: que tenemos que derrotar la pobreza, tenemos que tener un Chile desarrollado, que tenga el (ingreso) per cápita de España", resaltó.