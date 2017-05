Avanza Chile: Sebastián Piñera "no tenía ninguna posibilidad" de saber si participaba en AntarChile

Sebastián Piñera "no tenía ninguna posibilidad de saber si estaba o no estaba participando" en AntarChile, controladora de Corpesca, cuando se tramitaba la nueva legislación pesquera, sentenció Avanza Chile, la fundación del ex Presidente.

En El Primer Café, Gonzalo Blumel, director ejecutivo de la entidad explicó que "el análisis que se plantea no es el más correcto, porque lo que hace es comparar la declaración de patrimonio actual con la declaración de patrimonio de 2010".

"Han pasado siete años y (...) hubo una ley que cambió completamente la forma en que se regulaban y se establecían las declaraciones de patrimonio: la Ley de Probidad Pública, una ley impulsada por el gobierno del Presidente Piñera y aprobada por el gobierno de la Presidenta Bachelet", detalló.

Para Blumel, la revelación de Cooperativa sobre la participación de Piñera desde 2008 en AntarChile se da porque "en la declaración de 2010 no aparece la participación, pero porque esa ley no precisaba la fórmula para expresar ese tipo de activos".

"La ley anterior tenía una serie de problemas; entre otros, que sólo obligaba a declarar tu participación en las sociedades en las que estabas directamente involucrado, sin especificar lo que tenías en activos o 'aguas abajo' (...) Generaba un vacío respecto al radar que se tenía que establecer para evitar los conflictos de interés. La ley actual es mucho más efectiva", pues "te obliga, en la práctica, a declarar todo: no sólo las sociedades en las que participas directamente, sino indirectamente y también los activos involucrados", explicó.

Activos estaban en un fidecoimiso desde 2009

Además, Blumel apuntó a que entre las declaraciones de patrimonio de 2010 y 2017 "hubo un cambio y lo que se hace en cada caso es cumplir la ley de acuerdo a lo que la misma ley establece. No puede ser de otra manera (...) Si cada uno hiciera las declaraciones de patrimonio a su pinta no serían comparables, sería un enredo gigante".

"En el caso la declaración de patrimonio de 2010 que hizo el ex Presidente Piñera sobre las inversiones en activos en Chile, todas éstas ingresaron a un fideicomiso voluntario desde el año 2009. Por lo tanto, no había ninguna posibilidad de establecer el 2010 si esas acciones estaban o no estaban formando parte de la estructura del fideicomiso, porque éste se constituyó anticipadamente y el fideicomisario tiene posibilidad de enajenar o mantener la participación en los distintos activos financieros", subrayó.

Asimismo, enfatizó que cualquier vinculación entre la posesión de estas acciones y la tramitación de la ley de Pesca es "de las interpretaciones más mañosas que he escuchado en el último tiempo".

"No tenía ninguna posibilidad el ex Presidente de saber si estaba o no estaba participando (en AntarChile) en ese momento en que se tramitaba la ley", y además "estamos hablando de una participación accionaria que creo que es menos del 0,5 por ciento de la empresa y no le da derecho a (estar en el) directorio, no tiene ninguna injerencia", puntualizó.

Blumel también recordó que la denominada "ley Longueira" fue enviada al Congreso por el gobierno de Piñera con el mandato para licitar la totalidad de las cuotas de pesca del país.

Sin embargo -dijo- en el Parlamento se le hicieron modificaciones que derivaron en que se mantuvieran las cuotas ya asignadas y sólo se licitaran las nuevas.

PC pedirá intervención de la Contraloría

La bancada de diputados del Partido Comunista anunció que pedirá a la Contraloría que investigue el vínculo del ex Presidente Sebastián Piñera con la empresa AntarChile, ligada a la familia Angelini y controladora de Corpesca.

"Con la bancada del Partido Comunista vamos a presentar un requerimiento a la Contraloría para que se pronuncie respecto a esta grave irregularidad que, evidentemente, vulnera todos los principios de probidad que se establecen en la administración pública", afirmó el diputado Daniel Núñez.

"Si esos antecedentes se hubiesen tenido presentes cuando se empezó a tramitar esta legislación, sin duda hubiese quedado más claro que esto iba a ameritar, posteriormente, causales de inhabilidad", dijo el diputado Hugo Gutiérrez.

A juicio del abogado, quien es querellante en la causa Exalmar, éste "pudo haber sido el inicio de toda la corruptela que se conoce hoy en la Ley de Pesca".

Los parlamentarios también se pronunciaron en sus redes sociales: "¿Hasta cuándo Piñera nos sorprende con su falta de honestidad? Tenía inversión en CORPESCA formalizada por coimera", planteó Gutiérrez.

"Piñera cometió faltas graves a la probidad y transparencia. Denunciaremos el caso ante la Contraloría. Ley d Pesca fue para enriquecerse más", señaló Núñez, que profundizó sus impresiones en un video.