Chadwick defendió a Piñera: Se negó a ejercer su derecho de conocer inversiones

Luego que el Superintendente de Valores y Seguros, Carlos Pavez, confirmara que el fideicomiso ciego que realizó Sebastián Piñera cuando fue Presidente no era válido por contradecir las leyes vigentes en ese momento, el presidente de la Fundación Avanza Chile, Andrés Chadwick, defendió al ex Mandatario.

En concreto, Piñera otorgó un mandato amplio y discrecional al administrador con la finalidad de que administrase libremente la cartera de inversiones sin recibir instrucciones de ninguna clase y sin entregarle ninguna información, sin embargo, la ley obligaba a que existiera información hacia el mandante (Piñera), por ende la cláusula estaba fuera de norma y debió ser corregida.

Chadwick, primo y ex ministro de Piñera, aclaró que nunca el ex Presidente quiso hacer uso de este derecho de conocer sobre sus inversiones.

"No se nombró a ninguna persona ni a ningún tercero, como la Superintendencia lo había planteado, para efecto de no tener ninguna comunicación", dijo Chadwick, quien reafirmó que Piñera nunca tuvo conocimiento de las operaciones y "por eso hizo, más allá de toda exigencia legal, en forma completamente voluntaria, e incluso la Superintendencia que le dio un derecho a tener un tercero que pudiese generar una información, él no lo ejerció, se negó".

Bancard: Mandantes jamás ejercieron derecho

En tanto, Bancard, que prepara un comunicado oficial, aclaró en exclusiva a Cooperativa que los contratos de fideicomisos ciegos de abril y octubre de 2009 fueron supervisados y realizados bajo los requerimientos expresos de la SVS, y a estos se les hicieron las modificaciones requeridas por el organismo.

"Las modificaciones, requeridas por la SVS de aquel entonces, entre otros aspectos, facultaron a los mandantes a nombrar a un tercero independiente para que revisara las operaciones, saldos, cobros y registros de los referidos mandaros. Para evitar que se cuestionara maliciosamente la esencia de los contratos, es decir su ceguera, dicha facultad contenida en ellos, jamás fue ejercida por ninguno de los mandantes", indicó Bancard.

Desde Evópoli, su presidente, Jorge Saint-Jean, manifestó que el fideicomiso "es ciego" lo que significa que "el dueño de los capitales no interviene en ninguna de las situaciones".

"Creo que la gente sabe en nuestro país que (Piñera) es un hombre de negocios, que es una de las personas que tiene más negocios en forma internacional, por lo tanto no es una novedad para la ciudadanía", indicó.

Gobierno desestima opinar

Mientras, la vocera de Gobierno Paula Narváez declinó ahondar respecto a la situación del ex Mandatario, aunque hizo hincapié en la importancia de la agenda de probidad.

"No nos corresponde emitir ningún tipo de comentario respecto de cómo el ex Presidente Piñera manejó sus negocios mientras fue Presidente. Lo que a nosotros nos importa es la agenda de probidad y transparencia y regular la función pública y como la función pública está separada de los negocios", aseveró la secretaria de Estado.

El ex Presidente Piñera participará este viernes del segundo ciclo de "Diálogos de Futuro", donde la oposición debate la gestión programática de un eventual próximo Gobierno.