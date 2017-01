Chahín: Es falso que Sebastián Piñera no sabía nada de lo que ocurría con sus inversiones

El diputado Fuad Chahín (DC), presidente de la comisión investigadora por el denominado caso Bancard, aseguró que la versión de Sebastián Piñera respecto al fideicomiso ciego que realizó al asumir como Presidente en 2010 quedó completamente desacreditada tras la comparecencia del Superintendente de Valores y Seguros, Carlos Pavez, ante la mencionada instancia parlamentaria.

Según explicó Chahín en El Primer Café, Piñera en su momento aseguró que no tenía la opción de conocer sobre sus inversiones, pero en realidad sí tenía el derecho a saber y el administrador de sus bienes a su vez debía informarle sobre las inversiones realizadas si es que el ex Mandatario lo requería.

"Lo que siempre dijo el ex Presidente Piñera es que él, al haber constituido este fideicomiso, este mandato de administración, no tenía cómo conocer lo que ocurría con sus inversiones tanto en Chile como en el extranjero y especialmente en Chile, pero lo que el superintendente hizo fue desmentir categóricamente aquello", manifestó el parlamentario de la DC.

"Todo lo que le hemos oído durante este tiempo de que Sebastián Piñera no sabía nada de lo que ocurría con sus inversiones es absolutamente falso, porque no solo tenía el derecho a saber sino que tenía la obligación de ser informado por el administrador", enfatizó.

Además, Chahín resaltó que si bien el primer mandato de Piñera incluía una cláusula para no conocer de sus inversiones, este se tuvo que modificar por no estar de acuerdo con la legislación vigente en ese momento.

"Es cierto que el primer borrador de mandato que se envío contenía una cláusula con esa característica, pero como existía una circular vigente que establecía no solo el derecho del mandante, en este caso Sebastián Piñera, de ser informado, sino que la obligación del administrador de informar al mandante, se tuvo que adecuar y se modificó ese contrato y se estableció el derecho de Sebastián Piñera de saber (de sus inversiones), pero además la obligación de los administradores de su patrimonio de entregarle información", añadió el legislador falangista.

Mañalich acusa intento de ensuciar campaña

En tanto, el ex ministro de Salud de Piñera y panelista de El Primer Café, Jaime Mañalich, valoró la intención de Piñera de establecer este fideicomiso y acusó un intento de ensuciar la campaña presidencial.

"El diputado Chahín extrapola, va más allá de lo dicho por el superintendente, y en ese contexto quiero resaltar que aquí ha habido un compromiso voluntario del Presidente y él ha dicho que no conocía de esas inversiones y la justicia tendrá que averiguar, la comisión está para eso y es lamentable que haya un prejuicio de esta magnitud para tratar de conducir o releer los testimonios que se dan en la comisión tratando de ensuciar una campaña", sostuvo Mañalich.

En tanto, el abogado constitucionalista Jorge Correa aseveró que el fideicomiso de Piñera "no era tan ciego".

"Lo que nos informan estos antecedentes es que el fideicomiso constituido para Chile, que nada tiene que hacer con Exalmar, no era ciego, podía mirarse, no era obligación", aseveró.

A su vez, la ex ministra de Planificación del primer Gobierno de Bachelet, Clarisa Hardy, consideró a la luz de los antecedentes que queda una legítima duda sobre el conocimiento del ex Presidente Piñera sobre sus inversiones.

"No basta con que cualquier persona, incluido el ex Presidente, diga no lo sabía, porque queda legítimamente la duda. La interrogante que queda es por qué no se despejó a lo largo de este periodo, tendría mucha más credibilidad", resaltó.

"Cuanta más verdad digan un líder político, más creíbles vuelven a ser los liderazgos", concluyó.