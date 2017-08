Fiscal del caso Exalmar: No estamos para juzgar la conducta ética de las personas

El fiscal del caso Exalmar, Manuel Guerra, sostuvo en Cooperativa, al comentar el sobreseimiento definitivo en la causa del ex Presidente Sebastián Piñera, que el Ministerio Público no está "juzgar la conducta ética de la persona".

La justicia acogió este jueves la petición de la Fiscalía y sobreseyó definitivamente al ex Mandatario, tras ocho meses de investigación y establecer que ninguna de las acusaciones del diputado comunista Hugo Gutiérrez tuvo asidero.

Ante las críticas tras esta resolución, el persecutor afirmó en conversación telefónica con Lo Que Queda del Día que "decidimos realizar una serie de diligencias a partir de la admisibilidad de la querella presentada en noviembre por el diputado Gutiérrez y la ampliación de querella decretada en el mes de marzo".

"Obviamente que uno decreta las diligencias en función de los antecedentes que vaya reuniendo y no a partir de lo que pueda ser el gusto particular del querellante", apuntó el también fiscal regional Metropolitano Oriente.

Guerra aclaró que "no pedimos los correos (de Piñera y su entorno) porque no teníamos ningún antecedente que diera cuenta de que esa diligencia podía ser adecuada y, además, para tener el estándar como para, de algún modo, vulnerar una garantía constitucional como es la privacidad de las conversaciones".

"Lo único que había era la apreciación subjetiva de la querella del diputado Gutiérrez, él cree que Piñera debió haber intervenido, él cree que hubo información reservada de la cual hizo uso, pero en ningún caso se precisó, desde su parte, ni tampoco se pudo determinar en el transcurso de la investigación que hubiese existido algún tipo de información reservada a la que hubiese tenido acceso Piñera", añadió.

"Temporalmente no guarda relación, es inverosímil, que el ex Presidente Piñera, o cualquier persona, haya tenido conocimiento de lo que iba a ser el resultado del juicio del diferendo marítimo Perú-Chile a la época de adquisición de las acciones, que es lo principal, que es noviembre de 2010", remarcó el fiscal Guerra.

"En la apreciación del diputado Gutiérrez no ha habido ningún elemento que se haya podido corroborar de aquellos que permiten establecer delitos. Nosotros no estamos aquí para juzgar la conducta ética de la persona, nosotros estamos para determinar si existen conductas que se adecuen a la descripción de los delitos que se señalan en la querella", apuntó.

"Nos tenemos que regir por las leyes"

En la entrevista con Cooperativa, el fiscal resaltó que "no vemos que haya existido un hecho base que dé cuenta de los delitos. Él (Gutiérrez) tiene una apreciación subjetiva, tiene todo el derecho a tenerla, como la puede tener la ciudadanía, de pensar si tuvo intervención o no, pero nosotros nos tenemos que regir por las leyes y por los tipos penales que establecen conductas concretas".

"Yo no estoy en condiciones de determinar si él (Gutiérrez) tenía propósitos que iban más allá del descubrimiento o la aclaración de los hechos que él imputaba en su querella, por lo tanto, no me he sentido manipulado (políticamente) ni tampoco tengo elementos para suponer que esa era la intención del diputado", agregó Guerra.

Finalmente, el persecutor concluyó que a Sebastián Piñera "no se le ha dado ningún trato privilegiado, sino que el trato que se le daría a cualquier persona ante similares circunstancias".