Nicolás Monckeberg defendió a Piñera y pidió cambiar declaraciones de patrimonios

El ex Jefe de Estado "fue más allá de la ley e incluyó a todos sus familiares", destacó el parlamentario.

Luego del anuncio del fideicomiso ciego que hizo el ex Mandatario y actual precandidato presidencial de Chile Vamos Sebastián Piñera, el diputado de Renovación Nacional (RN) Nicolás Monckeberg respondió a los diversos cuestionamientos que ha provocado la medida.



Este jueves, Piñera indicó que junto a su familia decidieron adoptar una serie de iniciativas "de carácter voluntario para que ese patrimonio sea administrado e invertido de manera de evitar cualquier conflicto de interés".

El parlamentario indicó este sábado a Cooperativa que las críticas -sobre todo de parte de la Nueva Mayoría- hacia la carta presidencial de su tienda "evidentemente son interesadas políticamente".

"Uno ve que la Presidenta (Michelle) Bachelet, la candidata (de la Democracia Cristiana, Carolina) Goic y prácticamente todos los candidatos o precandidatos presidenciales al hacer su declaración de patrimonio omitieron declarar los bienes de las familias, de los cónyuges, de los hijos", disparó Monckeberg.

"En cambio -añadió el diputado-, Sebastián Piñera fue más allá de la ley e incluyó a todos sus familiares, en el fondo uno se da cuenta que las críticas no tienen ningún sustento", defendió.

"El estándar en la declaración de patrimonio" del ex Mandatario "es muy por sobre la de aquellos que lo critican y me gustaría ver a la Presidenta Bachelet, a los ministros de este Gobierno, que en vez de criticar a Piñera, cambien sus declaraciones de patrimonio e incluyan los bienes familiares que por algún motivo no los incluyeron", dijo.

En su anuncio, Piñera también aseguró que mantendrá su situación actual de no tener ninguna participación en la gestión o administración de las sociedades en que tengo o tuve participación en la propiedad.