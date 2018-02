Evópoli "empujará" matrimonio igualitario y eutanasia en el Gobierno de Piñera

El presidente de Evópoli, Francisco Undurraga, afirmó en Cooperativa que su partido "empujará" la discusión para regular tanto el matrimonio igualitario como la eutanasia en el futuro Gobierno de Sebastián Piñera, pese a que estas materias no están en el programa.

En conversación con Lo Que Queda del Día, el dirigente aseguró que "es del todo conocido nuestro que el matrimonio igualitario y con adopción fue parte del plan de Gobierno de Felipe Kast (ex precandidato presidencial de Chile Vamos). Tenemos todas las aproximaciones habidas y por haber respecto a ese y otros temas".

"Nosotros estamos por la inclusión y cuando hablamos de inclusión, hablamos de inclusión en serio. Creemos que todas las personas que viven en Chile tienen que ser respetadas como tales y tienen que tener los mismos derechos", recalcó.

Undurraga recalcó que, "desde ese punto de vista, yo no me pierdo: Para nosotros, matrimonio igualitario es un tema que es importante, que no está en el programa de Gobierno de Sebastián Piñera ni de Chile Vamos. En este tipo de materias, el Presidente (electo), entonces candidato, acordado con los partidos, dio libertad de acción".

"Nosotros estamos por empujarla (la regulación del matrimonio igualitario)", indicó el timonel de Evópoli.

Añadió que también la idea del diputado electo Sebastián Torrealba (RN) "de discutir sobre el tema de la eutanasia, nosotros estamos abiertos a hacerlo".

"Jorge Ulloa no me representa en nada"

En tanto, sobre los anuncios de los ministros, subsecretarios e intendentes de Piñera, Undurraga reconoció que "nos sentimos bien representados" en el futuro Gobierno.

El timonel de Evópoli volvió a comentar el nombramiento del intendente del Biobío, Jorge Ulloa, reconocido admirador de Pinochet y amigo de violadores de derechos humanos como Manuel Contreras, sobre quien había expresado más temprano que "no nos representa".

En Lo Que Queda del Día, explicó que "lo que dije es que a mí el diputado Ulloa no me representa en nada en relación a sus apreciaciones a la dictadura, al general Pinochet, al 'Mamo' Contreras".

Recalcó que Ulloa no lo representa "en lo particular y a la gran mayoría de Evópoli".