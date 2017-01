Ex canciller Alfredo Moreno será interrogado por caso Bancard

Paredes, aseguro que se debe indagar en la participación del ex canciller, además de interrogarse a la familia del ex Mandatario.

El ex canciller Alfredo Moreno será uno de los interrogados por el caso Bancard que investiga al ex Presidente Sebastián Piñera por eventual uso de información privilegiada y negociación incompatible por la compra de acciones en la pesquera peruana Exalmar durante el juicio por el límite marítimo de La Haya.

Según confirmó Cooperativa, los interrogatorios comenzaron y entre los nombres que figuran en el listado del fiscal Manuel Guerra se encuentra el ex ministro junto a Nicolás Noguera, gerente general de Bancard; Fernando Barros, abogado, asesor de Piñera y miembro del directorio de Bancard; y Santiago Valdés, ex administradora de la campaña presidencial.

El abogado querellante, Boris Paredes, aseguro que se debe indagar en la participación del ex canciller, además de interrogarse a la familia del ex Mandatario para que expliquen de dónde obtuvieron los recursos para la compra de acciones.

"Qué pasó con esto de las famosas cuerdas separadas, si iba a beneficiar a alguien o no y cuál era el papel que desempeñaba un empresario como Moreno en relaciones exteriores. Él estaba encargado de defender el patrimonio de alguien en Perú, qué fue lo que pasó", son algunas de las preguntas que a juicio de Paredes deben ser abordadas "minuciosamente".

Por su parte, el fiscal nacional, Jorge Abbott, se refirió al caso indicando que "hay línea de investigación que efectivamente han abierto declaraciones o han tomado ciertas declaraciones de personas específicas, pero desconozco que tengan alguna vinculación directa con el señor Piñera, que no sea el tener alguna relación con algunas de las empresas relacionadas con el señor Piñera, pero no en particular con él como persona".

"El Ministerio Público y sus fiscales tienen la obligación de realizar las indagaciones que correspondan hasta el final, sea quien sea que pueda aparecer afectado", puntualizó.