Experto: Crítica de Piñera al "extremismo" del Frente Amplio es una estrategia de primaria

El cientista político Mauricio Morales, director del Centro de Análisis Político de la Universidad de Talca, aseguró que la inédita crítica de Sebastián Piñera al "extremismo" del Frente Amplio responde a una estrategia de primarias.

Hasta el momento el ex Mandatario no se había pronunciado mayormente sobre la coalición que tiene a Beatriz Sánchez y Alberto Mayol como precandidatos, pero hoy afirmó que "el Frente Amplio representa un camino de extremismo que no es lo que Chile necesita".

Morales dijo en Cooperativa que la declaración de Piñera responde a que "estamos en un contexto de primarias y en primarias los candidatos suelen hablarle a los electores más politizados y a los electores más polarizados".

En esa línea, explicó que "mientras más polarizada se hace la campaña en una elección primaria, más posibilidades tienen los candidatos extremos de ganar esa elección primaria".

A la derecha de Ossandón y Kast

"Si hoy día pudiésemos ubicar a los candidatos de Chile Vamos en el eje izquierda-derecha, no tengo duda que hoy día Piñera figura como un candidato mucho más de derecha que Ossandón, incluso más de derecha que Kast, debido al apoyo que le dio la UDI", aseguró Morales.

Finalmente, el experto recordó que Piñera pasó de ser "un candidato centrista" a uno más polarizado porque está "tratando de marcar identidad" y, además, busca convocar "con este tipo de discurso" a los alcaldes de Chile Vamos.

Mayol: Somos extremistas... extremadamente honestos

Desde el Frente Amplio ya reaccionaron a las palabras del ex Presidente, pero asegurando que su "extremismo" es su propia "honestidad".

"Sebastián Piñera dice que somos extremistas. Sebastián, somos extremistas. Somos extremadamente honestos al lado tuyo", dijo Alberto Mayol, el abanderado de Nueva Democracia.

Una idea que repitió el ex dirigente de la Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC) y fundador de Nueva Democracia, Cristián Cuevas, a través de Twitter.