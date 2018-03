Futuro subsecretario de Redes Asistenciales ofreció disculpas al Colegio Médico

El designado subsecretario de Redes Asistenciales, Juan Manuel Toso, se defendió ante las críticas por la sanción que recibió en 2016 por parte del Comité de Ética del Colegio Médico.

Toso ha sido cuestionado por diversos sectores luego de que fuera sancionado por la beca en Dermatología que recibió su hija en el Hospital El Pino, mientras él se desempeñaba como director del Servicio Metropolitano Sur.

A través de una carta enviada a la presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, Toso expresó sus "disculpas públicas, por no haber actuado con la debida rigurosidad, ni tampoco de requerir de la asesoría pertinente, sobre la sanción que me impusiera el Comité de Ética de la Orden".

"Lo lamento, más aún, en cuanto reconozco y respeto las facultades y principios de este organismo rector y que han guiado mi trayectoria profesional", añadió.

Toso recalcó que "no he pretendido afectar a ningún grupo y/o colega, siempre he creído actuar con la debida lealtad, y si en el ejercicio de mi función pública pude obrar con grado de imprudencia es que le reitero mis excusas".

"Confirmo mi voluntad para proseguir mi labor en coherencia con el bien común, como he guiado mi trayectoria de 34 años en el servicio público, para trabajar, entre otras áreas, en el desarrollo e implementación de las especialidades médicas en los hospitales públicos de nuestro país, de manera de generar las oportunidades de atención que nuestros pacientes hoy exigen y merecen", sentenció.

"Me siento arrepentido"

Posteriormente, Toso añadió que "a raíz de estos eventos, yo no soy la persona más contenta en el aspecto humano y el día de ayer yo envié una carta a la presidenta del Colegio Médico pidiéndole las disculpas".

"Me siento arrepentido de haber sido poco riguroso en el proceso, y yo no le di la beca a mi hija. Yo creo que en la vida todos nos podemos equivocar, pero yo creo que las condenas a muerte no existen y además las permanentes para toda la vida no existen", añadió.

"Me encantaría que se superara el impasse y que estuviéramos hablando de salud", respondió ante las preguntas de los periodistas.