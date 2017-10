Informe de la comisión investigadora Exalmar se votará 10 días antes de las elecciones

"No podemos negar que hay sectores políticos que no quieren que el informe sea visto", dijo el presidente de la Cámara, Fidel Espinoza (PS).

La Cámara de Diputados volvió a postergar la votación del informe de la comisión investigadora del caso Exalmar, que indagó las inversiones del ex Presidente Sebastián Piñera en Perú durante el juicio por el límite marítimo en la Corte Internacional de Justicia de La Haya.

El 21 de septiembre pasado el presidente de la Cámara Baja, Fidel Espinoza (PS), retiró de la tabla el informe -que reprocha ética y políticamente a Piñera- luego de que un software detectara varios párrafos copiados de internet.

En ese momento se comprometió la corrección de los "problemas de forma", la incorporación las citas que faltaban y su puesta en tabla en octubre, pero –terminado legislativamente el mes en curso- ha sido puesto en tabla sin ser votado.

Espinoza informó hoy que la votación se realizará al regreso de la semana distrital, en la sesión de Sala del jueves 9 de noviembre: esto es, sólo 10 días antes de las elecciones presidenciales del domingo 19 de noviembre.

"No podemos negar que hay sectores políticos que no quieren que este informe sea visto, pero por más que las bancadas quisieran adoptar otro camino, no vamos a esperar un pronunciamiento de la Comisión de Ética, porque estaríamos marcando un precedente nefasto", dijo Espinoza.

"Impresentable"

El diputado se refirió así a la intención expresada por sus pares de Chile Vamos de que, a propósito de los párrafos copy-paste, el informe no sea sometido a consideración de la Sala.

"Es absolutamente impropio e impresentable que un informe de comisión investigadora plagiado, copiado de internet, se termine debatiendo y votando. Nosotros le estamos pidiendo a la Comisión de Ética que impida que los diputados voten o debatan un informe plagiado", dijo el RN Nicolás Monckeberg, uno de los principales "escuderos" de Sebastián Piñera.

"La Comisión de Ética tendría atribuciones para sancionar a quienes plagiaron el informe y para recomendarle a la mesa de la Cámara que no se vote o que no se debata un informe que es producto de plagio", insistió Monckeberg.

Cabe consignar que -como se mencionó- en septiembre el informe fue retirado para corregir los problemas formales, pero el secretario de la Corporación, Miguel Landeros, confirmó que el documento que se pondrá a consideración de la Sala será el mismo que aprobó la comisión; es decir, sin modificaciones, incluyendo el copy-paste.

"Particularmente he sido de los que han insistido mucho en que este tema se ponga en tabla, que lo podamos tratar, y tengo la intención que intervenir. Yo creo que hay un reproche ético muy fuerte respecto a la conducta del ex Presidente en el tema Exalmar, y creo que algunos, evidentemente, preferirían que no se viera antes de las elecciones. No tengo ninguna duda", comentó el diputado socialista Osvaldo Andrade.