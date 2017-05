Manuel José Ossandón criticó el "capitalismo salvaje" de Sebastián Piñera

Luego que se conociera la existencia de una nueva sociedad de Sebastián Piñera en las Islas Vírgenes Británicas, Bancard International Development Inc, diversos candidatos presidenciales han manifestado su rechazo y han pedido más transparencia al ex Mandatario.

Uno de sus contendores en las primarias de Chile Vamos, Manuel José Ossandón, sostuvo que "el capitalismo necesita límites, lo mismo ha pasado con el ex Presidente Piñera. A veces le ocurre que traspasa los límites con tal de aumentar dividendos y se ha metido en temas que, a mi juicio, van más allá de lo recomendable".

"El capitalismo salvaje provoca que se traspasen los límites éticos y ponen en problemas las relaciones complejas con la política, porque los negocios son incompatibles con el ejercicio público", añadió.

Por su parte Alejandro Guillier, candidato presidencial de la Nueva Mayoría, aseveró que "cuando uno cree en la ética tiene que hacerlo y parecerlo, y no puede andar denunciando al partido de al lado, cuando su propio candidato no ha hecho lo mínimo de transparencia y ojo, no hay nadie en Chile que se iguale a la cantidad de conflictos de interés del candidato de la derecha".

Carolina Goic, postulante DC a La Moneda, planteó que "aquí queda la evidencia respecto de la falta de transparencia y la información, y yo espero que de una vez por todas Sebastián Piñera en esto esté a la altura de lo que el país merece en materia de transparencia, que clarifique el destino de todas sus inversiones, que enfrente en esto de cara a la ciudadanía".

Este hecho también fue criticado por el diputado Hugo Gutiérrez (PC), querellante en el caso Bancard, quien planteó que "lo que él hace es irreprochable, a él no le importan los programas sociales del país. Lo que le interesa y le va a seguir interesando es cómo especula en la banca, cómo especula en los paraísos fiscales. A mí francamente lo que está pasando con Piñera me avergüenza todos los días".

"Lo he conversado con mis abogados y hemos resuelto acompañar todos estos antecedentes en la carpeta investigativa", agregó.

Apoyo de oposición

Mientras tanto, los dirigentes de la oposición han reiterado su apoyo a Piñera y han destacado que entregó toda la información en su declaración de patrimonio, de la cual se conocerán mayores detalles la próxima semana.

La timonel de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, aseveró que la empresa "no tiene movimiento desde el año 2009 y en la cual ni él ni su familia tienen una relación directa, de manera que aquí Piñera no solo ha cumplido la ley, sino que ha ido mucho más allá de la ley y hoy día poco menos que le están pidiendo cosas que no se le pide a ningún otro candidato".

Desde RN, Mario Desbordes sostuvo que "la señora (Mónica) González de Ciper, los señores de El Mostrador, de la prensa de izquierda en general, los periodistas que están trabajando para que Piñera no sea Presidente, lo vamos a seguir escuchando toda la campaña. Da lo mismo lo que haga Piñera, exactamente lo mismo".

"No hay ninguna medida que tome Piñera que vaya a hacer que la prensa que busca un resultado político siga permanentemente buscando eso", sentenció.