Piñera a sus críticos: "Lo único que les alegraría es que me pegara un tiro en la plaza pública"

Al iniciarse la campaña por las primarias que se desarrollarán el 2 de julio, el precandidato de Chile Vamos y ex Presidente Sebastián Piñera llegó a la Isla Grande de Chiloé donde volvió a responder a las críticas respecto a su declaración de patrimonio.

El candidato UDI, RN y PRI insistió en que "yo he hecho la Declaración de Intereses y Patrimonio más completa y transparente que se haya hecho en la historia de Chile".

"Por tanto, he cumplido no solamente con la letra y el espíritu de la ley, he ido mucho más allá de la ley. Por lo tanto, yo sé que hay algunos que nunca se van a quedar tranquilos y contentos", aseveró.

Sostuvo que "lo único que los llenaría de alegría sería que me pegara un tiro en la plaza pública y no les voy a dar ese gusto".

