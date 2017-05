Piñera aclara: Sociedad en Islas Vírgenes no tiene activos ni movimiento desde 2009

El ex Presidente Sebastián Piñera aclaró a través de un comunicado que Bancard International Development Inc. no posee activos ni realiza movimientos desde 2009, junto con negar su participación y la de su esposa Cecilia Morel en la entidad.

En el documento indicaron que "tal como hemos afirmado, tanto Sebastián Piñera, como Cecilia Morel en forma voluntaria, incluyeron en su declaración de intereses y patrimonio, no solo todos los activos que la ley exige sino que también otros activos que la ley no exige".

"Bancard International Development es una sociedad legal y legítimamente constituida. Ha cumplido con todas las obligaciones legales que la afectan. No posee activos ni presenta movimientos desde 2009. Sus acciones son de propiedad de Mediterráneo Fondo de Inversión Privado, fondo en el cual ni Sebastián Piñera ni Cecilia Morel tienen participación alguna", indicaron.

De esta manera, Piñera salió a responder a la investigación publicada este lunes por Ciper, en la cual se indica que esta sociedad se encuentra basada en el "paraíso fiscal" de las Islas Vírgenes Británicas y que fue omitida de su declaración de patrimonio.

Sin embargo, el candidato no se refirió en el comunicado a la segunda parte del reportaje de Ciper, es decir, al relacionado a la participación y altas inversiones de sus hijos y nietos menores de edad en diversas sociedades, como Odisea e Ilíada.