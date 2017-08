Piñera por críticas al Gobierno en Argentina: "Lo dije con respeto, pero con fundamentos"

"Yo creo que Chile vive una situación muy difícil, un país que no crece, no crea trabajos", aseguró Sebastián Piñera.

El candidato presidencial de Chile Vamos, Sebastián Piñera, respondió a las críticas surgidas este jueves en su contra luego de decir en Argentina que el Gobierno actual dejó a Chile "empantanado", asegurando que sus dichos allende Los Andes fueron "con respeto" y "fudamentos".

Este viernes, ya de vuelta en Chile, el ex Mandatario aclaró que "fue una respuesta a un corresponsal de un canal chileno y dije con respeto, pero con fundamentos, lo mismo que digo en nuestro país. Yo creo que Chile vive una situación muy difícil, un país que no crece, no crea trabajos".

En Buenos Aires, Piñera también aseguró en una reunión con el presidente argentino, Mauricio Macri, que Chile está "estancado" y que el Gobierno actual "destruye los trabajos, no mejora los salarios, no enfrenta con voluntad y decisión el grave problema de la delincuencia y la crisis de la salud".

Las críticas surgieron por parte del canciller Heraldo Muñoz, quien apuntó que "en materia de política exterior, siempre ha habido una coincidencia y cuando estamos en el exterior siempre hablamos bien de Chile" y del senador y candidato presidencial Alejandro Guillier, quien afirmó que "no es digno que alguien que postula a Presidente ande desprestigiando al país afuera".