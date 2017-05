Piñera presenta equipos programáticos para la campaña presidencial

El precandidato de Chile Vamos Sebastián Piñera presenta este lunes a los 20 equipos programáticos para su campaña presidencial con varias caras familiares de su primer gobierno.

En ese marco, hay equipos de desarrollo institucional, con Cristián Larroulet, su ex ministro de la Segpres, desarrollo económico, con Felipe Larraín, su ex ministro de Hacienda, desarrollo social con, Bruno Baranda, ex ministro de Desarrollo Social, entre otros.

El ex contralor Ramiro Mendoza trabajará en el área de Transparencia, junto con ser consejero de los equipos programáticos del otrora Mandatario.

Durante esta presentación, Felipe Larraín señaló que se debe reencantar la inversión en Chile y en ese sentido dijo que esperan hacer las cosas bien, sosteniendo además que considera que la economía puede crecer al doble de lo que lo está haciendo en la actualidad, alrededor de 1,5 por ciento.

Además, enfatizó que se deben crear más empleos de los que se han generado en el Gobierno actual.