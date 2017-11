Piñera tiene en la mira al Consejo de la Infancia, que lidera una "muy amiga de Bachelet"

Sebastián Piñera mencionó este jueves, en Cooperativa, al Consejo Nacional de la Infancia, creado por decreto en marzo de 2014 y liderado por Estela Ortiz, como uno de los programas estatales mal evaluados que "o se perfeccionan o se terminan".

"El Consejo de la Infancia tiene un presupuesto de más de 4.000 millones de pesos, con sueldos muy, muy altos: aproximadamente 50 personas y, en la práctica, ha aportado muy poco", dijo Piñera a El Diario de Cooperativa.

"Tanto es así", continuó el abanderado, "que en el (Proyecto de Ley de) Presupuesto (2018) que presentó la Presidenta Bachelet, el presupuesto para el Consejo de la Infancia dura hasta marzo. Es decir, hasta marzo va a estar la señora Estela Ortiz, que es muy amiga de la Presidenta Bachelet, y después no hay más presupuesto... ¿Qué mejor prueba de que ese Consejo no cumple una función en beneficio de la infancia?", agregó el candidato de Chile Vamos.

Piñera agregó que "este año el 41 por ciento de los programas que fue fueron evaluados por la Dirección de Presupuestos (Dipres) tuvo calificación deficiente".

"¿No cree usted que si ésa es la realidad debemos revisar y que los malos programas o se perfeccionan o se terminan? Queremos poner los recursos públicos donde están las prioridades", agregó el ex Mandatario, quien el lunes presentó su programa de Gobierno, donde uno de los focos es "cortar la grasa" en el sector público.

"Un par de decenas de miles de operadores políticos"

"Nuestro programa de Gobierno cuesta 14 mil millones de dólares en los cuatro años (...) y el mecanismo de financiamiento –que algunos han opuesto en duda, porque hoy día se pone en duda todo- es muy simple: la mitad la vamos a financiar con mayor crecimiento económico (...) y la otra mitad con reasignaciones, pasando algunos recursos de programas que no son prioritarios o que están muy mal evaluados", reiteró.

Lo anterior "no se trata de echar gente a la calle, (pero) hay algunas personas –se calculan en un par de decenas de miles- que no son personas que estén trabajando para Chile y para los chilenos. Son personas que están, más bien, en tareas de operación política. Esas personas, por supuesto, no podrán continuar, porque no debe haber operadores políticos en la administración pública", afirmó Piñera.

"Los operadores políticos, los que están puestos ahí para operar en favor de un cacique, de un padrino, de un partido –que son muchos- no debieran continuar y no van a continuar", dijo el ex Mandatario, y aseguró que tampoco llegarán nuevos.

"Una de las cosas que más me criticaron a mí de mi propio sector fue que, durante nuestro Gobierno, nosotros frenamos el tema de contratar gente para hacer operación política", sostuvo.

La réplica: "No debemos politizar el tema de la niñez"

La aludida Estela Ortiz respondió, a través de Cooperativa, a los comentarios del abanderado: "Yo lamento el apresuramiento con que el candidato Piñera habla del Consejo Nacional de la Infancia y su presupuesto, porque, primero, es de 3.000 millones de pesos, y la mitad o menos de la mitad está definida en relación con los sueldos de la gente, que son todos consultores seniors".

"Es bueno que (Piñera) lea las noticias, porque nosotros hemos informado desde el primer momento que el Consejo termina en el minuto en que se crea la Subsecretaría de la Infancia. Quiero informarle –para que sepa- que la Subsecretaría de la Infancia está pasando a tercer trámite legislativo y que en noviembre, probablemente, sale del Congreso y está en condiciones de ser promulgada. En ese sentido, como no teníamos certeza, se planteó una continuidad (presupuestaria) hasta el 31 de marzo", explicó Ortiz a El Primer Café.

"Hemos planteado que, en caso de que saliera antes (de marzo) la Subsecretaría, comenzarán los traspasos de los recursos y del personal –si es que así lo estima el Ministerio- a la Subsecretaría de Infancia, y se disminuirán los recursos. Esto ha estado planteado desde el primer minuto, desde marzo o abril de 2014, cuando en el Congreso informamos de esta situación", insistió la secretaria.

"No entiendo, no puedo comprender, si es tan malo lo que ha hecho el Consejo, por qué todas las líneas relacionadas con niñez que plantea el programa que ha presentado de infancia el candidato Sebastián Piñera, tienen que ver precisamente con lo que estamos haciendo, incluso con cambiarle el nombre al Ministerio, porque va a estar ahí la Subsecretaría de Niñez (...) cosa que yo valoro enormemente, porque he planteado que no debemos politizar el tema de la niñez", señaló Estela Ortiz.