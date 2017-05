Sebastián Piñera: "La Nueva Mayoría no debería seguir existiendo"

Durante una actividad realizada para conmemorar el Día del Trabajador, el ex presidente y actual precandidato presidencial de Chile Vamos Sebastian Piñera se refirió al estado de la Nueva Mayoría (NM) en el escenario político actual y aseveró que en un eventual segundo mandato la generación de empleo será su prioridad.

Ante la decisión de la DC de no ir a primarias y la división que esto causo dentro de los distintos partidos de la NM, Piñera aseguró que "Chile merece un Gobierno mejor".

"Yo creo que la Nueva Mayoría, como la conocimos, no debería seguir existiendo porque ha sido una coalición política que conducido a Chile por el camino equivocado. Vean los resultados: Chile hoy no crece, no crea trabajo, no mejora la calidad de los empleos, la salud esta en crisis, la educación estancada, la delincuencia fuera de control", aseguró el ex mandatario.

"Eso ha causado mucho dolor y mucho sufrimiento. Por eso Chile se merece un gobierno mejor", añadió.

Trabajo, prioridad en futuro programa de Gobierno

En la actividad, un desayuno en que estuvo acompañado por el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, y un grupo de personas que dejaron sus empleos formales para emprender, el precandidato presidencial afirmó que el país no esta creando empleos bajo la actual administración y que esto es la primera prioridad de su programa de Gobierno.

"Hoy nuestro país no esta creando empleos. La calidad de los empleos es cada vez más precaria y los salarios se están estancando. En nuestro programa de Gobierno la principal prioridad y preocupación va a ser volver a crear muchos y buenos empleos con salarios justos", dijo.

"(Esto) para que toda chilena o chileno que quiera trabajar sepa que va a encontrar un buen trabajo y con un salario justo", concluyó.

Frente a la consulta sobre su declaración de patrimonio ante un eventual segundo gobierno, Sebastian Piñera aseguró que va a cumplir cabalmente con lo que establece la ley.