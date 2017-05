Sebastián Piñera: No soy xenófobo, pero no podemos dejar entrar a Chile a cualquiera

El precandidato presidencial de Chile Vamos, Sebastián Piñera, se está desplegando por el país y en ese marco expuso su programa de campaña en la ciudad de Antofagasta en un encuentro abierto a la comunidad.

En el evento realizado en el salón de eventos de El Mercurio de Antofagasta, el otrora Mandatario se refirió a varios temas, entre ellos a la inmigración, un tema sensible en la zona, defendiendo la existencia de criterios de selección para quienes deseen ingresar al país y descartando xenofobia.

"Un país tiene que tener una política inteligente de migración y no dejar entrar lo que no queremos (...) Una persona que tiene problemas pendientes con la justicia en su país o en otra parte no lo debiéramos dejarla entrar a Chile. ¿Qué pasa si una persona ya cumplió su pena? Los países no están obligados a dejar entrar al que quiera, los países están obligados a acoger a todos sus compatriotas", manifestó.

"Si un chileno comete un delito no le puedo decir que se vaya fuera de Chile, pero sí puedo decidir quien quiero que entre y quien quiero que no entre a mi país. Si hacemos una política xenofóbica que no entre nadie, que somos una isla, me parecería un error porque la migración trae muchos valores, aporta (...) No soy yo un xenófobo, pero sí creo que hay que tener sentido común: Yo no tengo por qué aceptar a cualquier persona que quiera venir a Chile", resaltó el empresario.

Piñera abundó al respecto enfatizando que "el principio general que aplicaría como presidente no es cerrar las fronteras de Chile. Chile es un país que quiere ser integrado y que ha recibido grandes aportes de inmigraciones en el pasado y que queremos seguir recibiéndolas, pero sí creo que Chile tiene derecho a ser selectivo. El criterio de selección es que entre a Chile lo que le hace bien a Chile y no dejar entrar lo que creemos que le va a causar daños a los chilenos".

Rechaza condonar el CAE

A propósito de las marchas que se realizaron este martes en todo el país pidiendo el fin y la condonación del crédito con aval del Estado (CAE), las que reunieron unas 250 mil personas según la Confech, el ex Presidente aseguró que es imposible condonar las deudas de los estudiantes, ya que no se puede actuar para la galería.

"Hay que actuar de forma responsable, cuando uno solamente actúa para la galería, o se sube a todas las demandas de la calle, que cosa más fácil sería decir: 'Vamos a condonar el CAE'. Eso significa 8.000 millones de dólares (...) Es imposible condonar el CAE", sentenció.