Sebastián Piñera visitó Cañete tras crimen de guardia y enfrentó contramanifestación

El ex Presidente Piñera llegó este martes a Cañete, en la Provincia de Arauco, donde esperaba reunirse con la familia de José Retamal, el guardia que murió quemado en un ataque incendiario.

Se trató de una visita sorpresiva a la zona de la Región del Biobío y si bien se esperaba que llegara a las 11:30 horas, recién arribó a Cañete a las 13:00 horas.

Debido a la tardanza, las dos hijas del trabajador fallecido se retiraron molestas del Municipio de Cañete y no se reunieron con el ex Mandatario, en una visita que había sido gestada por el alcalde Jorge Radonich (RN); aunque según el entorno del ex Mandatario aseguró que no hubo disgusto alguno y los deudos se fueron a raíz de un llamado del SML, para retirar el cuerpo de su padre.

En tanto, en su llegada al Municipio de Cañete, Piñera fue recibido por una dirigente mapuche, Mariely Meñaco, quien le lanzó agua al ex Mandatario, por lo que fue reducida por carabineros de civil que lo acompañaban.

De acuerdo a la comitiva de Piñera, la contramanifestación respondió a otros temas y no se relacionaba con la visita a Cañete.

Posteriormente, sostuvo una reunión con el jefe comunal en la Municipalidad, donde se mantiene también una fuerte presencia de Carabineros.

El ex Mandatario fue tajante en decir en declaraciones a la prensa que "estoy convencido que esto fue un delito terrorista, porque aquí no se robó nada y probablemente los que cometieron este cruel y brutal asesinato sabían que don José estaba en la casa".

"Yo creo que el futuro Gobierno va a tener que cambiar radicalmente la forma de enfrentar el terrorismo y eso significa una nueva actitud, una nueva voluntad, también perfeccionar la Ley Antiterrorista para que podamos tener, como la tienen muchas leyes antiterroristas en el mundo entero, informantes, agentes encubiertos, entregas vigilidas y testigos protegidos de verdad", apeló Piñera.

Dirigentes mapuche demuestran su rechazo a la presencia del ex presidente Sebastián Piñera en Cañete. Le tiraron agua. @Cooperativa pic.twitter.com/XPLNuFAOFB — Cristofer Espinoza (@CEspinozaQ) 17 de enero de 2017

En el itinerario, que se mantuvo en secreto hasta la mañana de este martes, Piñera -que aún no define su candidatura presidencial- se dirigirá posteriormente al fundo Santa Clarisa, lugar donde se registró el atentado incendiario, donde estarán los propietarios.

Aleuy: "Cualquier persona puede visitar a quien le parezca"

En Santiago, el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, comentó la visita del ex Jefe de Estado asegurando que "estamos en democracia, cualquier persona en Chile puede visitar a quien le parezca".

Recordó que el Gobierno presentó una querella por el caso del atentado incendiario donde falleció Retamal y "nos hemos basado, como lo hemos hecho siempre, en la indagatoria que hacen los fiscales y los antecedentes que ellos nos entregan".

"Si hubiese alguna modificación en la investigación inicial que nos informe el fiscal de Cañete, nosotros vamos a cambiar y la vamos a recalificar", expresó.

El Gobierno decidió no querellarse por terrorismo en este caso y utilizará la tipificación de incendio con resultado de muerte para presentar la acción legal.