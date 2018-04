Insulza explicó ausencia en comisión de seguridad: "Uno no se manda por su cuenta"

El senador socialista José Miguel Insulza afirmó en Cooperativa que "uno no se manda por su cuenta" al explicar su decisión de no asistir a la comisión de seguridad convocada por La Moneda este viernes, recalcando que no iba a ir en contra de la "opinión expresa" de su partido de no participar en la instancia.

En conversación con El Primer Café, aseveró que "para mí no fue fácil (decidir no asistir), varias veces estuve por decir que iba a ir, pero creo que uno no puede seguir estando en los partidos por cualquier cosa".

"Uno no se manda por su cuenta", recalcó el ex secretario general de la OEA.

Tras las declaraciones del Presidente Sebastián Piñera, quien manifestó que al senador "no le dio permiso el PS" para participar de la comisión de seguridad en La Moneda, Insulza aclaró que "yo no pedí permiso".

"No mandé una carta diciendo '¿puedo ir o no?', eso que quede claro. Simplemente yo sé, porque estuve en las reuniones, que mi partido, a mi juicio de manera razonable en este momento, dijo que la forma de hacer esto (las comisiones) debió ser con los partidos políticos", expresó.

El parlamentario agregó que "esa fue la opinión del PS. Luego, sin embargo, en el tema concreto de la comisión de seguridad, consideré que en ese caso tenía la obligación de ir o la necesidad de ir habiendo sido ministro del Interior (durante Gobierno de Ricardo Lagos), pero lo plantee esto a la bancada de senadores de mi partido, estado presente el presidente de mi partido (Álvaro Elizalde). Esto no fue acogido, se consideró que no".

"Finalmente tuve que tomar una decisión: ¿Iba contra la opinión expresa de mi partido o no? Y decidí no ir", recalcó.

Además, dio cuenta que "la razón también es política. Creo que los partidos en este país están suficientemente debilitados como para que cada uno de sus militantes, por buenas razones y yo tenía buenas razones, se empiecen a saltar las opiniones y decisiones de su directiva. No es una buena cosa, no creo que sea buena para la democracia".