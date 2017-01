Orrego: Ojalá que red antidelincuencia no sea sólo entre municipios amigos

El intendente de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, se mostró a favor de la red de seguridad para bajar las cifras de delincuencia que desarrollarán alcaldes de Chile Vamos, pero dijo que espera que esa red se haga con todas las comunas y no sólo entre amigos.

En conversación con El Diario de Cooperativa, Orrego afirmó: "fui alcalde y creo mucho en la colaboración entre municipios, eso me parece que va en la línea correcta. Ojalá que sea no solamente con el municipio que tengo al lado o que es más amigo, sino que con todos los municipios".

Las comunas que implementarán esta red son Providencia, Las Condes, Lo Barnechea y Vitacura.

"Es bueno estimular y mejorar la colaboración entre municipios porque a veces el delincuente no conoce el límite comunal", señaló, dando como ejemplo que "el delito tú lo aprietas en Independencia y se mueve para Recoleta, lo aprietas en Recoleta y se mueve para Santiago", puntualizó.

La autoridad regional se refirió además a los resultados de la encuesta realizada por la Fundación Paz Ciudadana y Adimark que mostraron un alza en los delitos que ocurren en la vía pública y los robos al interior de hogares en la zona oriente.

"Hay delitos que disminuyen y otro tipo de delitos que aumentan, no es que todas las medidas de prevención no sean suficientemente eficaces. Lo que pasa es que el delito muta, hace tres o cuatro años no conocíamos los portonazos", aclaró.