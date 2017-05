Derrame de parafina en el Mapocho: 14 mil litros, pasó el domingo y no se informó

El intendente metropolitano, Claudio Orrego, anunció la presentación de una querella "contra quienes resulten responsables" del derrame de parafina detectado ayer en el Río Mapocho, que obligó a suspender el suministro de agua potable en sectores de las comunas de Las Condes, Lo Barnechea y Vitacura.

Orrego visitó esta mañana, junto al superintendente Ronaldo Bruna y los alcaldes Joaquín Lavín y Felipe Guevara la Planta San Enrique de la empresa Aguas Cordillera, ocasión en la que revelaron nuevos antecedentes sobre la emergencia, en la que ayer admitió participación el centro de esquí La Parva.

La autoridad metropolitana indicó que el derrame alcanzó "cerca de 14 mil litros" y subrayó que la situación no fue reportada por La Parva, sino que se detectó por denuncias de vecinos del sector oriente.

"Quiero señalar claramente que nos parece muy grave lo que ha ocurrido. Contaminar dolosa o culposamente el cauce de un río es una situación grave. Más aun si no se da aviso tanto a la empresa (sanitaria) como a la autoridad respectiva oportunamente. Se entiende que esto ocurrió el domingo y recién el día martes fuimos informados por vecinos, no por quienes fueron responsables de este derrame", dijo Orrego.

Ya sea x culpa o dolo, nos vamos a querellar contra quienes resulten responsables x contaminación del Río Mapocho. Esto no quedará impune! pic.twitter.com/s4RTj62Qza — Claudio Orrego (@Orrego) 24 de mayo de 2017

En vista de la situación, "como Intendencia hemos tomado la decisión de querellarnos contra quien resulte responsable.

"Yo me comuniqué con el fiscal Ernesto Navarro, que está llevando la causa producto de la denuncia que hizo la empresa (Aguas Cordillera) el día de ayer. Ellos ya ordenaron las primeras diligencias inspectivas, y van a tener que responder ante los Tribunales de Justicia quienes han sido los responsables, sobre todo por no haber dado aviso oportuno de esta situación, que afecta no sólo el suministro de agua potable, sino que, eventualmente, la salud de las personas", agregó el ex alcalde de Puente Alto.