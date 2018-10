Odecu llamó a sanitarias a transparentar el precio del agua potable

El presidente de la Organización de Consumidores y Usuarios (Odecu), Stefan Larenas, llamó la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) y a las empresas a trasparentar el precio del agua potable.

Esto luego que se conociera un estudio de la Fundación Aquae que mostró que siete ciudades chilenas figuran entre las 10 con el agua más cara de América Latina, pese a que las empresas sanitarias sostuvieron que las tarifas no son comparables.

Larenas dijo en Cooperativa que él "no podría decir cuál es la cosa que hay que hacer para bajar los costos del agua, sin embargo, lo que sí podría uno perfectamente decir hoy es transparentar cómo se fija la tarifa: Cuánto vale el metro cúbico de agua acá y por qué el metro cúbico aquí vale 10 y en otra parte vale 15".

"Transparentarlo a partir de una participación y un tercer sector que realmente pueda opinar al respecto. Es lo único. Puede parecer muy abstracto, pero podría decir 'hay que estatizarla'. Eso no asegura que una agua estatizada va a ser más barata", manifestó.

Desde la Asociación de Empresas de Servicios Sanitarios (Andess) explicaron que entre 1 y 2 pesos por litro es lo que cuesta el agua potable en las áreas urbanas de Chile, cifra que incluye "la entrega del agua potable en el domicilio del cliente, el retiro de las aguas servidas y su descontaminación en una planta de tratamiento".

Incluso, la autora del estudio, Lorena Olmos, sostuvo que "Chile sanea el 100 por ciento de sus aguas servidas" y no se puede comparar con el resto de América Latina, porque "en el resto de países de América Central y del Sur no se ha alcanzado este nivel de tratamiento total".

Sanitarias: Comparación con países de la región no es adecuada

En conversación con Cooperativa, el gerente de estudios de Andess, Patricio Herrada, explicó que "el estudio es interesante del punto de vista que trata de comparar la tarifa en diferentes partes del mundo, sin embargo, cuando eso se transforma en una nota y se lleva a la realidad chilena, se distorsiona un poco, porque cuando dicen que estamos entre las 10 ciudades latinoamericanas (con el agua más cara), siete son chilenas, parece ser una noticia negativa".

"En realidad, la comparación con esos países de la región no es muy adecuada, primero, porque nosotros en Chile tenemos zonas urbanas atendidas por las empresas en un servicio continuo de 24 horas al día. Está ampliamente fiscalizada por una Superintendencia, por los servicios de salud, para que se cumplan las normas", defendió,

Herrada sostuvo que "cuando vas a un país de acá, cercano, lo primero que te dicen es 'No tomes agua de la llave'. Eso acá en Chile no ocurre. Tenemos un agua que cumple con la normativa internacional y tenemos servicio continuo, y además de que no aparece en el informe que otros países no tienen tratamiento de aguas servidas".

Respecto a las diferencias en las tarifas del recurso a lo largo del país, explicó que "la tarifa de las ciudades de Chile en el norte no es la misma que la tarifa en el centro o en el sur, porque básicamente reconoce aspectos geográficos, por ejemplo, si la fuente de abastecimiento de donde viene el agua, de la alta montaña, del mar, o cuesta mucho en el desierto obtenerla y eso se ve en el precio, o también aspectos operacionales".