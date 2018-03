Seremi de Salud metropolitana inició sumario contra Aguas Andinas por mal olor

La seremi de Salud metropolitana, Rosa Oyarce, inició un sumario contra Aguas Andinas tras la emergencia por el mal olor del agua potable que afectó a miles de clientes de las comunas de La Reina y Las Condes.

Oyarce detalló que "se ha iniciado un sumario, que ya está en curso, y que, indudablemente, eso tiene plazos. Vamos a exigir a la sanitaria que nos presente un informe de seguridad respecto de los riesgos de puede tener".

"Por tanto, vamos a seguir adelante con este sumario hasta que no nos entreguen un informe completo y correcto de por qué habrá sido este posible problema de malos olores del agua", agregó.

Además, la autoridad de salud metropolitana citará al abogado de Aguas Andinas para que entregue el informe de seguridad en un plazo a definir.

La empresa dio por superada la emergencia durante la tarde de este martes, llamando a los habitantes de las mencionadas comunas pueden volver a consumir el vital elemento.

Municipios no descartan acciones legales

En tanto, desde los Municipios afectados no descartan acciones legales a raíz de esta situación, respecto a la cual la empresa continúa indagando las causas.

"No descartamos las acciones judiciales, pero hoy lo que más nos preocupa es responder a las exigencias que nos han hecho los vecinos", indicó el alcalde de La Reina, José Manuel Palacios.

Mientras que su par de Las Condes, Joaquín Lavín, expresó que "no me voy a quedar tranquilo hasta que se sepa por qué pasó esto, de quién fue la falla, cómo fue, para estar seguros de que no se vuelva a repetir y una vez (esté) eso, tomaremos las medidas que correspondan".

Este miércoles habrá clases con normalidad en ambas comunas.