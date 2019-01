Notarios: Se nos acusa de "lobby feroz" para justificar retraso de reforma

El presidente de la Asociación de Notarios, Conservadores y Archiveros Judiciales, Alfredo Martin, aseguró en El Diario de Cooperativa que la acusación que hizo el ministro de Justicia, Hernán Larraín, de un "lobby feroz" de parte del gremio es una forma de justificar el retraso a la reforma al sistema notarial.

"Esto de acusarnos de lobby yo creo que tiene como una especie de justificación del por qué no avanza el proyecto", aseguró Martin en respuesta a la acusación del titular de Justicia sobre la iniciativa que está en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados desde septiembre pasado.

Acusó que "esto del 'feroz lobby' también ha tenido siempre el intento de acallar lo que los notarios podamos hacer y entregarnos a nosotros la responsabilidad de que no se hayan tramitado los proyectos. Sin embargo, nosotros hemos querido que se tramiten los proyectos y, si no ha ocurrido, es por razones distintas, totalmente ajenas a nosotros".

"Si hay alguna actividad estigmatizada, somos nosotros", expresó.

En total, son 13 los cambios que traerá el proyecto de ley que busca mejorar el sistema de notarios, entre los que están la creación de un consejo resolutivo para nombrar a los notarios, reducir los trámites que deben realizarse en las notarías y la posibilidad de realizar trámites de forma remota a través de internet.

Frente a esto, Martin indicó que "el avance del proyecto, el que no sea de la velocidad que el Gobierno quiere, no se puede atribuir a otras causas que no sean la extensión, complejidad y diversas materias que se propusieron abordar, que requieren que sean debidamente estudiadas y debatidas con su debida profundidad".

"No me he reunido con parlamentarios"

Incluso, sostuvo que hay normas que tienen "vicios de constitucionalidad" y que "si escuchan a quienes han sido invitados a exponer a la Comisión de Constitución, se van a dar cuenta que hay varios reparos de fondo a este proyecto y eso es lo que está demorándolo".

"No somos nosotros los que estamos haciendo un lobby", indicó Martin, precisando que "el lobby es legal y los estamos haciendo absolutamente dentro del marco legal. Hemos presentado minutas que han sido abiertas, que han sido públicas".

Además, aclaró que "personalmente, no me he reunido con parlamentarios" y que "lo que hace la Asociación de Notarios es entregar minutas abiertas, públicas, dando a conocer cuál es su pensamiento respecto a un determinado tema".

A su vez, el abogado de la asociación notarial, Juan Carlos Manríquez, dijo que "es normal que en este tipo de proyectos así de complejos, extensos y que de alguna manera ambicionan tratar temas tan complejos en muy poco tiempo se deban plantear estas cuestiones de constitucionalidad o de legalidad, a fin de evitar que se aprueben normas defectuosas que luego tienen que ser rectificadas una y otra vez".

Comisión apunta a que Ejecutivo priorizó otro proyecto

También discrepan con el ministro Larraín desde la oposición. El diputado humanista e integrante de la Comisión de Constitución Tomás Hirsch señaló que es el propio Gobierno el que le ha puesto prioridad al proyecto que modifica el Servicio Nacional de Menores (Sename) antes que al del sistema notarial.

"La verdad es que nosotros hemos trabajado muy responsablemente sobre ese proyecto de ley, pero eso significa tener que escuchar innumerables actores que están vinculados con lo que significa el trabajo de las notarías. Nos pareció fundamental poder escuchar la voz ciudadana ante un tema que es tan relevante que afecta la vida de todas y de todos permanentemente", explicó.

Además sostuvo que "el mismo Gobierno nos ha pedido priorizar el proyecto de modifica completamente el Sename. Así que es más bien el Gobierno el que tiene que ponerse de acuerdo acerca de cuáles son sus prioridades y sus urgencias".

Desde la misma comisión, el diputado Gonzalo Fuenzalida (RN) dijo que lo que entiende "es que el proyecto de reforma a las notarías no se está tramitando actualmente por un mismo acuerdo del Gobierno con el presidente de la comisión, Hugo Gutiérrez (PC), de tramitar en primer orden todo el Servicio Nacional de la Niñez".

"Sacar ese proyecto para luego abocarnos a notaría y eso creo que va a ser desde marzo, por lo cual la demora, de alguna manera, se debe a los proyectos que estamos tramitando en la misma comisión y no a que no haya voluntad para tramitarse", explicó.