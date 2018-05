Funcionarios del Registro Civil se querellan contra Nelly Díaz por malversación

La Asociación Nacional de Funcionarios del Registro Civil (Anercich) presentó este martes, ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, una querella por el presunto delito de apropiación indebida en contra de la ex presidenta del gremio, Nelly Díaz.

El actual líder de la Asociación, Julio Peña, señaló a La Tercera que su administración detectó gastos por 400 millones de pesos que no tienen justificación o respaldo en la contabilidad.

"Hasta hoy (Nelly Díaz) no ha entregado ningún informe de gestión o rendición de cuentas del uso que le dio a los recursos financieros que manejaba la asociación", indicó Peña, quien acusó un grave daño a "la confianza que tienen los funcionarios en sus representantes".

El abogado Luis Acevedo, quien patrocina la querella, explicó que el objetivo de la misma es "que se investiguen estos hechos y, si se establece que existió un delito, (...) el mal actuar de dirigentes no quede impune".

"Persecución increíble"

Consultada por el asunto, la aludida Nelly Díaz señaló que la querella corresponde a una "represalia", y apuntó a la figura del abogado Acevedo, quien -sostuvo- "está contaminando la querella".

"Ése es el director al que le hicimos un paro, es el que nos llenó de sumarios y el que más operadores políticos ingresó al servicio", agregó la ex dirigente, aludiendo a la extensa paralización de 39 días que realizaron los funcionarios el año 2015.

"Voy a ejercer acciones legales. No he sacado nada, no he sacado ningún peso. Están todos los respaldos, la contadora tiene todo. Ellos, en vez de acercarse a los tribunales y hacer todo esto de manera mediática y con berrinches, deberían acercarse a la contadora", indicó.

"Acá hay una persecución increíble, pero yo sigo parada", añadió, aludiendo a la creación de una asociación nueva, paralela a la Anercich, que ya cuenta con más de 600 socios.

En diciembre último la Anercich ya presentó otra querella contra Díaz, también por apropiación indebida.