Gobierno ordenó investigación tras desborde de Embalse Recoleta

[Minuto a Minuto] Los efectos de las lluvias que afectan a gran parte del país

El Gobierno reiteró que instruyó una investigación sobre el desborde del Embalse Recoleta, en la comuna de Ovalle, Región de Coquimbo, producto de las lluvias en el norte del país, que el viernes obligó a evacuar a 1.500 personas y provocó un extenso corte del servicio de agua potable.

"La administración del Embalse Recoleta es una administración que hacen los regantes del embalse y que no tiene nada que ver ni con la Dirección de Obras Hidráulicas, ni con la Superintendencia de Servicios Sanitarios, ni con la empresa y por lo tanto, lo que he instruido es una investigación respecto de lo que sucedió", dijo el ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga.

"Aquí lo que cedió no fue el embalse original, construido por el Estado en el año 1930, sino lo que cedió fue un recrecido, un agregado, que se le agregó por allí por el año 2006 o 2007 y he pedido una investigación respecto de si existían o no los permisos", agregó el titular del MOP.

"La primera información da cuenta que no existían (los permisos). Se va a investigar ello y segundo, respecto al método constructivo, de manera tal de que los responsables sean sancionados", recalcó el secretario de Estado.

"Todavía no pasamos de la situación de riesgo"

Además, Undurraga señaló que la medida de la autoridad regional en orden a evacuar sobre la cota 20 fue muy acertada: "Mientras el Intendente no levante la evacuación adoptada ayer, seguimos con esa situación, toda vez que todavía hay agua en el embalse", aunque "menos que ayer".

Sin embargo, "todavía no pasamos de la situación de riesgo, seguimos en alerta roja en la región", enfatizó el ministro, que, sobre la petición de estado de catástrofe por parte de parlamentarios de la zona, sostuvo que "la motivación que hay detrás de ello tiene que ver con los recursos, (pero) los recursos van a estar".

Se adelanta reposición del agua potable

La emergencia descrita provocó que en la víspera se anunciara que el corte de agua potable en la comuna de Ovalle duraría hasta por cinco días. Sin embargo, Undurraga indicó esta tarde que los trabajos desarrollados durante las últimas horas permitieron adelantar el comienzo de la normalización para la jornada del domingo.

"Después del trabajo de los equipos técnicos durante la noche y hoy día en la mañana, hemos encontrado una fórmula distinta de llevar el agua a la planta, a través de unos drenes que estaban sin utilizar en el río, que sÍ funcionaron y que permiten que ya estemos produciendo dos tercios del agua que necesita Ovalle", explicó el ministro en conversación con Cooperativa.

"El día de mañana vamos a estar entre dos tercios y el 80 por ciento con el agua en las casas y, para efectos de que sea solidario, esto va ser intermitente, para llegar al 100 por ciento de las casas", agregó el ministro.

Andrés Nazer, gerente regional de Aguas del Valle, explicó que "en este momento hay cortes acotados en sectores de La Serena y de Coquimbo producto de la bajada de quebradas que afectó con alta turbiedad al Río Elqui, cuyos niveles han bajado que ya podemos empezar a producir, a tratar esa agua".

"Nuestra planta ya está operando, está con los niveles mínimos de operación, esperamos en las próximas horas aumentar y, por lo tanto, empezar a normalizar el sistema de La Serena a partir de la madrugada de mañana", confirmó el ejecutivo.