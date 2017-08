Marejadas anormales afectarán al país a partir de este martes

La Armada emitió advirtió de la presencia de marejadas anormales a partir del martes desde el Golfo de Penas hasta las costas de Arica, incluyendo al archipiélago de Juan Fernández.

Durante este fenómeno, que se extenderá hasta el domingo 27, las olas podrán alcanzar una altura de hasta cinco metros y mucha energía, por lo que la autoridad marítima recalcó el llamado a la prudencia y responsabilidad de la ciudadanía.

"Hemos categorizado este evento como marejadas anormales debido a la altura de la ola, la cual podría alcanzar los 5 metros en los horarios de más alta marea. Uno de los factores de esta categorización de marejadas anormales es debido a la luna nueva, que se manifestará el día 21 de agosto, alineándose el sol, la luna y la tierra, generando las mayores alturas de mareas del mes", dijo el teniente Felipe Rifo, Jefe del Centro Meteorológico Marítimo de Valparaíso.

Rifo detalló además que "estas marejadas provienen del suroeste, por lo tanto, esperamos que lo más intenso se presente en el norte de nuestro litoral, donde las bahías están desprotegidas a esa dirección".

La Armada notificó además el tiempo de llegada del fenómeno a las costas nacionales y su duración. Información que puede revisar a continuación:

LAS MAREJADAS LLEGARÁN A LA COSTA EN LAS SIGUIENTES FECHAS:

Archipiélago Juan Fernández: Martes 22 de agosto (AM).

Golfo de Penas hasta Golfo de Arauco: Martes 22 de agosto (AM).

Golfo de Arauco hasta Constitución: Martes 22 de agosto (PM).

Constitución hasta Coquimbo: Miércoles 23 de agosto (AM).

Coquimbo hasta Arica: Miércoles 23 de agosto (PM).

LA CONDICIÓN DE MAR SE MANTENDRÁ HASTA:

Archipiélago Juan Fernández: Sábado 26 de agosto.

Golfo de Penas hasta Coquimbo: Sábado 26 de agosto.

Coquimbo hasta Arica: Domingo 27 de agosto.