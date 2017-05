Orrego acusó a Aguas Andinas de generar "alarma injustificada"

Según el pronóstico, no se esperan lluvias en la alta cordillera, comentó la autoridad regional.

El intendente metropolitano, Claudio Orrego, cuestionó el comunicado emitido en la víspera por Aguas Andinas en el cual se declara en estado de "alerta temprana preventiva" producto de las lluvias que se espera lleguen el jueves a la capital.

"Si el pronóstico meteorológico se confirma, el jueves se podrían observar eventos de turbiedad extrema en el Río Maipo que tienen el potencial de afectar la producción de agua potable", lo que se informará "en forma oportuna", advirtió la sanitaria.

Para Orrego, ésta es una alarma injustificada, innecesaria e incluso desproporcionada, pues se esperan entre 20 y 30 milímetros de lluvia en Santiago con una isoterma cero a la altura de los 2.600 metros, lo que no debería generar mayores complicaciones en la precordillera, como eventuales derrumbes y aluviones.

En esa línea, pidió prudencia a la empresa, y recordó que cualquier decreto de "alerta temprana preventiva" le corresponde a la Onemi, en coordinación con la Intendencia, no a los privados.

"No corresponde que una empresa asuma el rol de la autoridad de emergencia y tampoco de la Dirección Meteorológica de Chile. Es la Onemi y la Intendencia metropolitana la que puede hacer llamados de alerta respecto de las condiciones meteorológicas", manifestó la autoridad regional.

"En este caso creemos que el comunicado que ha hecho Aguas Andinas ayer ha ido mucho más allá y ha generado una alarma injustificada en la población. Esperamos que en el futuro la empresa sea prudente en la información que entrega a la población, porque no nos parece que uno pueda generar una alerta desmesurada", añadió.

Orrego recalcó que "el llamado preventivo a juntar agua, como lo hicimos la última vez, es un llamado que hace la autoridad, no es la empresa y eso se hace en función de parámetros climáticos y meteorológicos objetivos".

"Todos los antecedentes que tenemos hablan de lluvia significativa en la ciudad, pero no hablan de lluvia en la parte alta de la cordillera. En consecuencia, no me parece apropiado -si se ha hecho ese llamado- que se realice por parte de la empresa, porque eso genera temor", enfatizó el intendente.

Orrego subrayó que "es importante que la gente confíe en la responsabilidad del sistema de protección civil", y eso significa "que, cuando hay problemas, se dice que hay problemas y cuando no hay problemas, se dice simplemente 'hagamos un trabajo preventivo', como el que estamos realizando y haciendo hoy día el llamado a la ciudadanía".

Aguas Andinas: Fue un comunicado preventivo

Desde Aguas Andinas respondieron a las críticas del intendente, asegurando que solo se trató de un comunicado preventivo en el marco de un protocolo acordado con las autoridades.

"El comunicado habla de la alerta de la compañía, de las acciones que hace la compañía cuando cambia de estado, no habla en ningún caso de juntar agua, solamente habla de las acciones puntuales operativas que tiene la compañía y también recomendaciones importantes para cuidar el alcantarillado, porque se prevén sobre 30 milímetros (de lluvia) en Santiago", dijo el gerente de comunicaciones de Aguas Andinas, Christian Esquivel.

"Por eso la ocurrencia de este comunicado de prensa, prevención, estar atentos a los medios de comunicación, estar atentos a lo que diga la autoridad, solamente es un comunicado preventivo que la compañía hace por cambio de estado y que debe hacer por protocolo acordado con la misma autoridad", agregó el representante de la sanitaria.