Orrego pidió tranquilidad ante las lluvias del jueves

Según el pronóstico, no se esperan lluvias en la alta cordillera, comentó la autoridad regional.

El intendente metropolitano, Claudio Orrego, cuestionó el comunicado emitido en la víspera por Aguas Andinas en el cual se declara en estado de "alerta temprana preventiva" producto de las lluvias que se espera lleguen el jueves a la capital.

"Si el pronóstico meteorológico se confirma, el jueves se podrían observar eventos de turbiedad extrema en el Río Maipo que tienen el potencial de afectar la producción de agua potable", lo que se informará "en forma oportuna", advirtió la sanitaria.

Para Orrego, ésta es una alarma injustificada, innecesaria e incluso desproporcionada, pues se esperan entre 20 y 30 milímetros de lluvia en Santiago con una isoterma cero a la altura de los 2.600 metros, lo que no debería generar mayores complicaciones en la precordillera, como eventuales derrumbes y aluviones.

En esa línea, pidió prudencia a la empresa, y recordó que cualquier decreto de "alerta temprana preventiva" le corresponde a la Onemi, en coordinación con la Intendencia, no a los privados.

"El llamado preventivo a juntar agua, como lo hicimos la última vez, es un llamado que hace la autoridad, no es la empresa y eso se hace en función de parámetros climáticos y meteorológicos objetivos", dijo la autoridad regional.

"Todos los antecedentes que tenemos hablan de lluvia significativa en la ciudad, pero no hablan de lluvia en la parte alta de la cordillera. En consecuencia, no me parece apropiado -si se ha hecho ese llamado- que se realice por parte de la empresa, porque eso genera temor", enfatizó.

Orrego recalcó que "es importante que la gente confíe en la responsabilidad del sistema de protección civil", y eso significa "que, cuando hay problemas, se dice que hay problemas y cuando no hay problemas, se dice simplemente 'hagamos un trabajo preventivo', como el que estamos realizando y haciendo hoy día el llamado a la ciudadanía".