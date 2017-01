Prohíben fumar y hacer asados en los parques de Santiago

Amigos,les recordamos tener precaución al interior de @PARQUEMET_ Por lo mismo, no se podrá hacer asados, prender fuego ni fumar al interior

Las autoridades decretaron la prohibición de realizar asados -o encender cualquier tipo de fuego- en los 19 parques urbanos de la Región Metropolitana con el objetivo de evitar incendios forestales.

Esto, luego de que en la madrugada de este martes un incendio afectara al cerro San Cristóbal luego de que se viera a una persona sospechosa en el lugar.

Al respecto, el director del Parque Metropolitano de Santiago, Mauricio Fabri, detalló que "a contar de este momento queda prohibido todo tipo de asado no solo en el cerro San Cristóbal, sino que en nuestra red de 19 parques urbanos. No se puede prender fuego, no se puede prender carbón hasta que las condiciones ambiéntales mejoren".

Fabri remarcó que "el 99,7 por ciento de los incendios son provocados por el hombre, algunos son hechos intencionalmente y otros son casuales, porque dejan una colilla o un fuego mal apagado. Por eso mismo es que en el parque estamos tomando medidas adicionales".

Para esta semana se esperan altas temperaturas y ráfagas de viento de más de 40 kilómetros por hora, según informó Conaf, lo que facilitaría la propagación y el comportamiento extremo de los incendios forestales.