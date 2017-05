Presidente de la Confusam: "Esta CUT no le sirve al país"

Para el dirigente sindical, "mientras no exista una directiva elegida por el modelo de voto universal, esa directiva no va a ser democrática".

En el marco de una nueva marcha en conmemoración de Día Internacional de los Trabajadores, la CUT enfrenta un complejo escenario por la fuga de organizaciones que consideran ilegitima la directiva encabezada por Bárbara Figueroa (PC) tras el irregular proceso electoral interno.

Si bien la directiva de la Central Unitaria de Trabajadores aseguró que en los próximos meses se realizaran nuevas elecciones "regulares, transparentes y con padrones limpios", los comicios se realizarán con el sistema de voto ponderado, lo que no deja conforme al presidente de la Confusam, Esteban Maturana.

"Como organización, consideramos que mientras no exista una directiva elegida por el modelo de voto universal, esa directiva no va a ser democrática. La verdad es que ésta Central Unitaria de Trabajadores no le sirve al país, eso ha quedado más que demostrado", aseguró.

"En la lucha por una reforma laboral vimos a una directiva de la CUT demasiado cerca del Gobierno más que de los trabajadores y los resultados están a la vista: esa reforma laboral es un verdadero retroceso", concluyó Maturana.

Relacionado a esto, la presidenta de la Federación de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud (Fenpruss), Gabriela Farías, dijo que se trata división profunda y que en las próximas semanas también votarán la desafiliación de la CUT.

"Es fundamental que haya toda una refundación de la CUT y sentimos que las condiciones actuales no están dadas y que la actual conducción no han dado señales de poder avanzar hacia ello", dijo Farías.

"Acordamos en la última asamblea que se va a generar una votación de desafiliación probablemente en las ultimas semanas de mayo. Independiente de lo que haga la CUT en los próximos días, nosotros tenemos la decisión tomada porque está basada en información y antecedentes que llevamos recopilando durante muchos años", afirmó.

Marchas paralelas y desvíos

La consigna de la movilización alternativa será No + AFP y tendrá su punto de inicio en la Alameda con Avenida Brasil para llegar al frontis de la Usach.

En tanto, la manifestación de la CUT partirá dese Plaza Italia, luego entrará por calle Santa Rosa y el escenario estará en Alonso Ovalle.

De los desvíos de transito habló el coronel Enrique Monrás, jefe de la Prefectura de Tránsito y Carreteras.

"Se contemplan desvíos desde Toro Mazote, próximo a General Velazquez, hasta Eliodoro Yáñez en Providencia. Vamos a mantener la calzada norte con tránsito libre hasta Manuel Rodríguez siempre y cuando no haya alteración al orden publico y no tengamos que efectuar más desvíos", detalló el uniformado.

Cabe recordar que el 1 de mayo es un feriado de carácter irrenunciable y debido a ello muchos locales del comercio tendrán horarios especiales o cerrarán sus puertas antes, como los supermercados y malls.