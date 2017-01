Mineros de Curanilahue cumplirán un mes bajo tierra: Gobierno se abre al diálogo

Este jueves 5 de enero, los mineros de Curanilahue cumplirán un mes protestando a 650 metros bajo tierra y si bien la manifestación comenzó con 73 trabajadores, varios han ido saliendo desde el interior de la mina Santa Ana por diversos factores, como salud.

Quedan 64 mineros en el yacimiento y ayer martes salió Víctor Muñoz, quien abandonó la protesta debido al fallecimiento de su hermano en una faena forestal en Curanilahue.

En este escenario, el intendente del Biobío, Rodrigo Díaz, dijo que las autoridades se muestran dispuestas al diálogo.

"Estamos disponibles para poder conversar sobre cualquier solución que pueda haber, pero no bajo presión, no con personas en la mina, eso no corresponde, porque después de eso uno no sabe a qué va a terminar cualquier otro tipo de situaciones que puedan existir en el país", expresó.

La autoridad regional aclaró que "sí estamos dispuestos a ayudar, pero dentro del proceso legal".

Cabe recordar que durante la pasada jornada, Díaz había indicando que "tenemos un impedimento constitucional como Gobierno para poder concurrir con ayuda directa para que un particular se pueda hacer de la propiedad de un bien como una mina, que es el caso que aquí se señala".

El Gobierno ha comprometido ayuda para acercar posiciones, más no prestar ayuda en los recursos, como piden los mineros.

Además, se conoció esta semana la intención de un empresario de Lebu de comprar la mina en un precio no superior a los 200 millones de pesos y para el jueves está programada una junta de acreedores.