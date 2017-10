Comenzó la negociación del reajuste al sector público: Trabajadores "en alerta"

Este jueves comenzó formalmente, en dependencias del Ministerio de Hacienda, la negociación del Gobierno con la mesa del sector público respecto al reajuste salarial del sector, que se incluirá en la Ley de Presupuestos 2018.

Tras la frustrada cita del viernes pasado, donde Nicolás Eyzaguirre se ausentó por problemas de salud, éste y su par Alejandra Krauss encabezaron el diálogo, que, del lado de los trabajadores, fue liderado por la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa.

La reunión se extendió por alrededor de dos horas y en ella no hubo cifras sobre la mesa, pero se definió un cronograma de trabajo y nuevos encuentros para el próximo martes y viernes.

"La mesa se ha declarado en estado de alerta", dijo Bárbara Figueroa al término de la cita.

"Esto no parte hoy día, ha sido declarado ya hace un par de semanas como parte de un itinerario de acción, de agitación y de movilización. Por lo tanto, indistintamente de cuáles sean las cifras que el Ejecutivo –esperamos- ponga ya en las próximas reuniones sobre la mesa, sabemos que la única manera de lograr avanzar en esta negociación y tener una respuesta pronta es producto de la movilización y, particularmente, de la unidad de todos los gremios", señaló Figueroa.

Presidenta de la CUT dice que trabajadores fiscales "siguen en alerta". Hoy se reunieron con Hacienda por reajuste en sus sueldos. pic.twitter.com/qyVZt1ILz9 — Felipe Gallegos (@FelipeGallegos7) 26 de octubre de 2017

Su par de la Confusam, Esteban Maturana, comentó que al Ejecutivo se le exige "consecuencia, porque el ministro (Eyzaguirre) habló de austeridad en materia de Presupuesto; sin embargo, la cifra que envió de mayor gasto fiscal era de 3,9 (por ciento)".

"Ahí pareciera ser que para algunas cosas hay austeridad y para otras cosas no hay austeridad... Lo que le vamos a decir al ministro con mucha fuerza es que no se puede hacer ajuste de las cuentas fiscales, no se puede resolver el déficit fiscal ni se puede resolver el problema de la deuda pública con cargo al bolsillo de los 400 mil trabajadores y trabajadoras del sector público. No estamos disponibles", advirtió el dirigente.

La Moneda llamó a los trabajadores a evitar las movilizaciones que "impactan sobre los ciudadanos". (Foto: ATON)

Gobierno espera "diálogo fructífero"

Tras la reunión no hablaron los ministros Eyzaguirre ni Krauss, pero sí lo hizo, en La Moneda, la vocera Paula Narváez, quien dijo esperar que la mesa sea un lugar de "diálogo fructífero, que permita llegar a acuerdos y sea ese espacio donde se puedan resolver las diferencias, canalizar las controversias".

El interés es "evitar movilizaciones en que, finalmente, lo que termina sucediendo es que se impacta el normal funcionamiento de la vida de las personas, se impacta la atención directa a los ciudadanos y ciudadanas".

"Nuestro llamado a los distintos gremios es a canalizar esas diferencias en la mesa, en ese espacio de diálogo, un espacio democrático", finalizó Narváez.