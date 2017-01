Funcionarios de Aduanas: Gobierno se caracteriza por firmar acuerdos e incumplirlos

El director nacional de la Asociación de Funcionarios de Aduanas de Chile (Anfach), Daniel Vergara, aseguró que el Gobierno "se ha caracterizado por firmar acuerdos y no cumplirlos".

En medio del paro indefinido anunciado el jueves recién pasado, el gremialista conversó con El Diario de Cooperativa sobre la movilización de este viernes, paro que calificó como positivo y con más de un 90 por ciento de adhesión.

En este contexto, aseguró que no se busca "un gesto" del Ejecutivo, "se busca que el Gobierno sea serio, las personas serias son las que suscriben acuerdos y los cumplen y este Gobierno se ha caracterizado por firmar acuerdos y no cumplirlos".

Tras esto recordó que en 2015 se realizó una movilización y que "por la tozudez del Gobierno se tuvo nueve días de paralización". Vergara indicó que "al día sexto tuvo que intervenir el Ministerio del Interior y algunos parlamentarios para sentarse a conversar".

Sin embargo, indicó que pese a que en esa ocasión se alcanzó un acuerdo "tampoco se cumplió".

"No es de los trabajadores la intolerancia, no es de los trabajadores de no querer negociar, no es de los trabajadores eludir la responsabilidad, es exclusivamente del Gobierno y en particular del Ministerio de Hacienda", puntualizó.